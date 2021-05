El delantero Mauro Zárate confirmó este domingo que no seguirá jugando en Boca Juniors y su intención es seguir con su carrera en el exterior, aunque Estudiantes de La Plata hará un intento por él, pero no será el único que abandone el club cuando termine la temporada ya que cuatro jugadores, por lo menos, seguirán sus pasos.

El primero de ellos, y que se sabe hace tiempo que no seguirá en Boca ya que el club lo anunció en diciembre pasado, es Julio Buffarini. Aunque el DT Miguel Ángel Russo lo considera titular, la dirigencia no llegó a un acuerdo con el jugador y no renovó su contrato.

Emmanuel Más es otro de los que dejará el club al terminar el presente curso. El lateral sanjuanino también quedará libre después del 30 de junio, después de tres años y medio en el club en los que nunca pudo ganarse el puesto.

En las mismas condiciones se irá Leonardo Jara, quien también culmina su vínculo en junio. Llegó a Boca en 2016 desde Estudiantes, fue una fija en el equipo de Guillermo Barros Schelotto y tras un breve paso por la MLS no volvió a asentarse en el equipo.

Finalmente, Franco Soldano dejará el club luego de vestir la camiseta Xeneize durante dos años, con más críticas que elogios por que apenas anotó 5 goles en 51 partidos jugados, cifras muy bajas para ser el 9 de Boca. El club no ejecutará la opción de compra, que asciende a 5 millones de dólares, ni negociará un nuevo préstamo.

Pero la lista podría extenderse si llega una oferta interesante. El delantero colombiano Sebastián Villa y el arquero mendocino Esteban Andrada están en la vidriera y no se descarta que sean vendidos. Lo mismo pasará si llega un ofrecimiento por alguno de los pibes del club.