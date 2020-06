Papu Gómez: “Si ganamos la Champions me tiro en paracaídas”

Foto vía TELAM

El mediocampista ofensivo argentino Alejandro “Papu” Gómez, figura del Atalanta, de la Serie “A” de Italia, adelantó hoy que si ganan la Champions League con el equipo de Bérgamo se “tirará desde un paracaídas”, en alusión a la histórica clasificación que lograron a los cuartos de final del certamen más importante de Europa a nivel de clubes.

“En la Champions puede pasar cualquier cosa, ahora se va a jugar todo en Lisboa y mano a mano todo puede suceder. Si gano la Champions con el Atalanta me tiro de un paracaídas”, prometió el “Papu” Gómez, en una entrevista que concedió a la emisión radial Super Mitre Deportivo.

Gómez, de 32 años, inició su carrera en Arsenal de Sarandi, luego jugó en San Lorenzo, Catania de Italia y Metalist de Ucrania, antes de recalar en el Atalanta.

El argentino fue la gran figura en el triunfo que el equipo de Bérgamo logró ayer sobre Lazio por 3-2, por la fecha 27 de la Serie ‘A’ de Italia que lidera la Juventus.

“Estuve muy cerca de jugar en la selección italiana. En 2015 me contactó Gian Piero Ventura, en ese momento era el entrenador y me adelantó que deseaba convocarme, pero no se dio porque había jugado para Argentina el Mundial Sub-20 de Canadá”, recordó Gómez, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.

El jugador surgido de Arsenal, con el que ganó la Copa Sudamericana de 2007, tuvo su oportunidad en el seleccionado mayor de la Argentina cuando fue citado en 2017 por el entrenador Jorge Sampaoli y jugó los amistosos ante Brasil y Singapur, al que le anotó un gol.

“En Arsenal lo tuve como entrenador a Gustavo Alfaro, me aportó mucha disciplina y orden táctico. En San Lorenzo estuve cuando tenía 21 años y en un momento institucional que no era bueno, creo que si me quedaba un tiempo más se podía ver el nivel que tengo en la actualidad”, recordó el “Papu” Gómez, quien estuvo apenas una temporada en el “Ciclón”, en la temporada 2009-2010, informó TELAM