Serbia campeona de la primera ATP Cup

AUSTRALIA. El equipo de Serbia se coronó campeón en la primera edición de la ATP Cup. De forma agónica, en el límite, Novak Djokovic y Viktor Troicki le dieron el título a su país al ganarle a los españoles Pablo Carreño Busta y Feliciano López el punto de dobles por 6-3 y 6-4.

Djokovic y Troicki empezaron perdiendo, pero ganaron siete juegos consecutivos (de 1-3 a 6-3 y 2-0) para encaminar la victoria, y el No. 2 cumplió, tal y como lo hizo en individuales.

“Recordaré esta experiencia por el resto de mi vida como definitivamente uno de los mejores momentos de mi carrera”, dijo Djokovic, de acuerdo con el sitio oficial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales). “He sido muy afortunado de tener una carrera increíble en los últimos 15 años, pero jugar para el equipo, jugar para el país con algunos de mis mejores amigos, no puedes igualar eso. Es demasiado especial”, expresó el nro. 2 del mundo.

El dobles definió la final, dado que los equipos estaban igualados en uno, dadas las victorias de Roberto Bautista Agut sobre Dusan Lajovic y de Djokovic sobre Rafael Nadal, el actual nro. 1 del ranking.

Otra victoria de Djokovic sobre Nadal

La rivalidad con más enfrentamientos de la historia del tenis, escribió un capítulo muy especial este domingo en Sídney, durante la final de la ATP Cup. “Nole” venció a “Rafa” 6-2, 7-6 (4) y mantuvo con vida a Serbia en la pelea por el título al empatar la serie contra España. El serbio lleva la delantera en enfrentamientos personales ante el español: 29 victorias y 26 derrotas.

“Ha empezado mal el partido porque me ha hecho un break estando 30-0”, dijo Nadal. “Se han dado una serie de circunstancias al comienzo, él se ha puesto con ventaja y ha jugado brillante”, prosiguió el balear. “He tenido cinco bolas de break en ese 3-2, pero ha sacado muy bien. He tenido mis opciones, he luchado y he hecho cosas diferentes para intentar cambiar la dinámica del partido, y han funcionado porque he estado muy cerca de hacerlo”, dijo el mallorquín que perdió dos partidos en singles, en esta copa –el otro ante el belga David Goffin en cuartos de final.

Antes, Roberto Bautista Agut demostró que es un punto seguro para España. El No. 10 del mundo finalizó este domingo su participación en la primera edición de la ATP Cup con un récord perfecto de 6 partidos jugados y 6 victorias conseguidas. La última, que logró en la final ante Dusan Lajovic por 7-5 y 6-1, le permitió poner a su país a un solo triunfo del título.