Se viene un nuevo aumento en medicamentos del PAMI por un “modelo farmacéutico inviable”

POSADAS. En diálogo con MisionesCuatro, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, confirmó que hay un pedido de la industria farmacéutica y de las cámaras al PAMI, de pasar el precio de manual, lo que implicará un incremento en el valor de medicamentos para los jubilados nacionales, muchos de los cuales son de uso crónico.

“El precio que paga la gente es un porcentaje sobre un precio especial que se le hace al PAMI, que es más bajo que el precio de manual. Pero es insostenible porque el PAMI paga demorado. A veces demoran 3-4 meses el pago del reintegro”, denunció Peretta, insistiendo en que, con la suba del dólar y la inflación, “es inviable ese sistema financieramente”. Es que cuando se cobra el reintegro, el dinero no alcanza a cubrir el costo de reposición.

Para Peretta, hay dos opciones frente a este problema, “o se va el precio de manual. O lo que le propusimos a Luana Volnovich (la presidenta del PAMI): que liciten las 150 drogas o principios activos de los medicamentos del PAMI, que los compren anticipadamente (como son crónicos) y se van a ahorran hasta el 40%. Van a pagar más barato, se ahorra plata y no se desfinancia a las farmacias, que siempre tendrán en stock. Y todo funciona mejor”, explicó el bioquímico

“Está la oportunidad de corregir esto, porque si no, la gente puede perder el derecho a los medicamentos. Todos los descuentos que el estado pueda dar, son muy necesarios y no se tienen que cortar. Nosotros queremos colaborar”, aclaró Peretta.

En tono crítico hacia el ministro de Salud de la Nación, Peretta recalcó: “Tenemos un ministro (Ginés González García) que es el que más sabe de los medicamentos. Pero no ha hecho nada por el control de precios de los medicamentos. Han aumentado bien por encima de la inflación. Y ahora se va a perder esta baja para el PAMI. Lo veo preocupado por el Covid-19, aunque no acertó. Pero no hizo nada de lo que él sabe, que es la política farmacéutica”, alertó.

“Es el momento de políticas proactivas vinculadas a un producto esencial como los fármacos”, sentenció Peretta, quien consideró el actual modelo farmacéutico como inviable.