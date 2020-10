Afirman que hay deserción de estudiantes universitarios por falta de recursos tecnológicos

POSADAS. Alcaraz relató que los docentes no recibieron la capacitación suficiente para llevar adelante las clases virtuales, tras la suspensión de las presenciales cuando se declaró cuarentena obligatoria por el Covid-19. “A los docentes universitarios nos tocó el trabajo remoto, una situación que no estábamos preparados, no teníamos la capacitación, tampoco el equipamiento y los insumos. Sumando a eso, la Universidad Nacional de Misiones no cuenta con un campus virtual, desde que empezó toda esta situación ha improvisado y nos ha puesto a los docentes y a los estudiantes en una situación muy difícil”.

Por otra parte, aseguró que hubo mucha deserción de estudiantes por carencia de recursos tecnológicos. Los estudiantes tenían “voluntad” de continuar sus estudios, pero no pudieron, según afirmó el profesor universitario.

Asimismo, Alcaraz apuntó al gobierno nacional por temas no cumplidos, como es el caso del salario docente: “no hay respuestas del gobierno nacional, los docentes ponemos nuestra computadora, teléfono e internet y no nos quieren reconocer el aumento que teníamos por convenio en febrero de este año”, expresó.