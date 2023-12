Cuál es la delicada enfermedad que obligó a Ricardo Arjona a dejar los escenarios

Arjona en Argentina. Foto: gentileza

En un posteo de Instagram, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comunicó su decisión de retirarse de los escenarios, aunque no precisó si será temporalmente o algo definitivo. El motivo es problemas de salud: tiene seis infiltraciones de columna.

“Despedida en Santiago. Gracias por hacer tan fácil lo imposible”, escribió Arjona en la red social y luego compartió un extenso texto en el que detalla su situación y los motivos de su decisión.

“Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, señaló.

Arjona se presentó en el país a fines de noviembre y comienzos de diciembre, después de haber suspendido dos fechas previstas para septiembre por complicaciones en la columna.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, señaló Arjona en el posteo, y cuenta: “Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, suma en el posteo en el que también agradece a su equipo, “los que están y los que ya no”.

¿Qué son las infiltraciones lumbares?

Una infiltración lumbar o inflitración de columna es una punción con la que se inyecta una sustancia terapéutica en la zona anatómica que sospechamos que es el origen del dolor, según explica el blog del Dr. Lizón. Lo más habitual es que las infiltraciones lumbares sean una mezcla de anestesia y corticoides.

El anestésico proporciona un alivio rápido, y los corticoides ayudan a desinflamar la zona durante un periodo prolongado, lo cual también hace disminuir el dolor.

A las infiltraciones lumbares también se las conoce como “bloqueos”, ya que consiguen evitar que las señales de dolor lleguen al cerebro al bloquear la transmisión de los nervios.