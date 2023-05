Día de Star Wars: por qué es el 4 de mayo

BUENOS AIRES. El Día de Star Wars es una conmemoración anual destinada a los fanáticos de la historia de ciencia ficción creada por George Lucas, que se celebra desde que encontró su fecha en el calendario a partir de la vinculación con una frase emblemática que recorre la saga cinematográfica, la que fue utilizada por primera vez con una motivación política.

Según publicó Clarín, en el emblemático edificio Taipei 101 se organizó una fiesta para festejar el Star Wars Day. Nació como respuesta a la edición de un aviso del London Evening News para Thatcher que decía: May the Fourth be with you.

Foto vía Telam

El 4 de mayo es la fecha fijada para la celebración del Día de Star Wars, porque en inglés tiene una pronunciación que desde la fonética se asemeja al leit motiv de los guerreros Jedi en la película. Esa asociación es la que derivó en la aparición de la fiesta de la Guerra de las Galaxias.

La aparición de las redes sociales hizo que el Día de Star Wars pasara a ser tendencia cada 4 de mayo, porque el festejo se replica a millones en todo el mundo que saludan con la frase: “May the 4th Be With You”.

Es, desde la pronunciación, casi un calco del “May the Force Be With You” que los Jedi utilizan como saludo a sus pares. En castellano significa “Que la Fuerza te Acompañe”, y es el mensaje que los guerreros Jedi emplean haciendo referencia a la energía omnipresente que guía todas las acciones de los seres en el Universo.

Cómo surgió la celebración

Pero el origen de la celebración está en una publicación de un artículo político del diario británico London Evening News, del 4 de mayo de 1979. En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (“Que el cuatro esté contigo, felicitaciones”), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la película, “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”). En la felicitación publicada, reemplazaban la palabra “force” por “fourth” o “cuarto”, aludiendo a la fecha.

La ocurrencia no fue captada rápidamente por el mundo cinematográfico. Recién en el año 2011 los organizadores del festival de cine Toronto Underground Cinema eligieron el 4 de mayo para llevar a cabo el evento y evocar la película. Desde entonces, potenciada por las redes sociales, la tradición se expandió.

El Día de Star Wars coincidió sólo dos veces con el Star Wars Celebration, la festividad creada por Lucas Film en 1999 para congregar a fanáticos de todo el mundo en una ciudad (que fue rotando) y compartir la experiencia de La guerra de las galaxias en tono de exposición.