El tierno gesto que tuvo el baterista de Foo Fighters con una nena días antes de morir

La semana pasada se realizó el festival “Asunciónico” , en Asunción, Paraguay. La primera jornada del evento fue suspendida debido al fuerte temporal. Los fanáticos de Foo Fighters tenían tantas ganas de ver a sus ídolos que se acercaron al hotel donde se hospedaban.

Hasta allí fue la pequeña artista Emma Sofía, baterista y cantante de 9 años, y fanática de la banda. La joven decidió ir hasta el Sheraton Asunción Hotel con la ilusión de ver a sus ídolos, colocó su batería en la vereda, tocó para Foo Fighters, rodeada por otros fans, y así llamó la atención del baterista Taylor Hawkins, que salió a saludarla.

En contacto con La Nación Paraguay, Emma y su mamá Amalia contaron cómo fue esa inolvidable experiencia, la niña soñaba con la oportunidad de cantar junto a sus ídolos y comenzó una campaña en las redes sociales subiendo videos cantando covers del grupo. Como no obtuvo respuestas de la organización, Emma llegó al Espacio Idesa con la ilusión de disfrutar del show y se encontró con las puertas cerradas, formaron fila hasta que anunciaron la suspensión del festival.

“Estuvimos dos horas caminando por la zona y desviando los raudales, llegamos a casa, ella super bajoneada y llorosa; así que nos pusimos a ver series para levantarle el ánimo, y en eso nos llaman unos amigos y nos dicen que vayamos hasta el hotel con la batería”, contó Amalia.

“En cuestión de minutos cargaron todo en el auto y se fueron hasta el Sheraton donde estaban hospedados los artistas, los fanáticos que se encontraban en el lugar le hicieron un aguante impresionante para armar la batería” comentó.

Emma tocó durante unos minutos con la ayuda de los presentes que coreaban los temas y de a poco su sueño empezó a hacerse realidad cuando salió del hotel nada más y nada menos que Taylor Hawkins, el baterista de la banda.

“No fue nada planificado, fue una oportunidad que surgió y decidimos aprovechar, después de todo el esfuerzo que hicimos, llevé a la vereda del hotel mi batería y toqué hasta que me escucharon y salió Taylor”, dijo Emma.

“Él saludó y lamentó lo ocurrido, se disculpó con el público, y, en eso, mi esposo pide que le saquen fotos con Emma y la gente empieza a pedir que le abran paso, ella consigue pasar y uno de los que estaba con el baterista agarra el celular de Julio (papá de la niña)”, contó Amalia.

Finalmente, Emma cumplió su sueño y se tomó una foto con el baterista, además la pequeña artista se ha ganó el corazón del público de Foo Fighters y quedará en el recuerdo de esta inolvidable noche.

“Al final vimos la emoción en su rostro, valió la pena todo el esfuerzo, de pasar de verle con ese desanimó, con esa tristeza, porque no solo no iba a tocar con ellos, sino que no iba a verles luego, a verle esperanzada de camino y a la vuelta era un manojo de emociones, durmió porque su cuerpo no daba más, porque si era por ella…”, agregó muy emocionada la mamá.