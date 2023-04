El líder de The Cure, cumple 64 años

El líder, vocalista, guitarrista y fundador de “The Cure”, Robert Smith, cumple 64 y es una buena excusa para su música. Su importancia en la historia de la música moderna, está especialmente en el género del rock alternativo y el post-punk. La banda se formó en Inglaterra en 1976 y desde entonces ha tenido una carrera muy influyente y exitosa.

Se los conoce como un ícono del género dark (o dark wave), un género musical que comenzó a finales de los años 1970 coincidiendo con el momento de popularidad e influenciados por la new wave y el post-punk.

Según publicó Diario 10, The Cure es conocida por sus letras introspectivas, su sonido oscuro y melancólico, así como por su imagen distintiva y original. A lo largo de su carrera, han experimentado con una amplia variedad de estilos musicales, desde el punk rock y el post-punk hasta la música electrónica y el pop.

Robert Smith es el líder y vocalista de la banda, así como su principal compositor. Fue una figura muy influyente en la música, tanto por su talento musical como por su estilo único y su imagen distintiva. Además, Smith ha colaborado con muchos otros artistas a lo largo de los años, y su música ha sido una influencia importante para muchos otros músicos y bandas.

La discografía de la banda

The Cure ha grabado un total de 13 discos de estudio desde su primer álbum “Three Imaginary Boys” lanzado en 1979 hasta “4:13 Dream” lanzado en 2008, su última grabación.

La lista completa de los discos de estudio de “The Cure”:

Three Imaginary Boys (1979)

Seventeen Seconds (1980)

Faith (1981)

Pornography (1982)

The Top (1984)

Head on the Door (1985)

Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)

Disintegration (1989)

Wish (1992)

Wild Mood Swings (1996)

Bloodflowers (2000)

The Cure (2004)

4:13 Dream (2008)

Además de sus álbumes de estudio, The Cure también ha lanzado varios álbumes en vivo, recopilaciones de grandes éxitos y otros proyectos.