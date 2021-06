Netflix subió las 10 películas más vistas de su catálogo y hay sorpresas

BUENOS AIRES. Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas originales -es decir producidas por la plataforma- más vistas en su historia. El ranking incluye éxitos como Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth, y la recientemente estrenada The Army of the Dead, dirigida por Zack Snyder. Los filmes tuvieron en todos los casos una audiencia superior a los 70 millones de visionados.

Aunque Netflix no da demasiadas precisiones sobre cómo mide las visualizaciones, es la plataforma de streaming que más revela sobre su operación. Es que competidores como Disney+ Plus, Hulu, Amazon y HBO Max no dan a conocer sus cifras de audiencia.

En el caso de la flamante HBO Max, que llega en junio a la Argentina, se supo, por ejemplo, que Liga de la Justicia: The Synder Cut, de más de 4 horas de duración, fue vista en 1,8 millones de hogares en los Estados Unidos, donde se visualizaron al menos 5 minutos de la película de DC el día de su estreno, según reveló Samba TV, que registra la audiencia de la televisión inteligente terrestre.

LAS 10 PELÍCULAS DE NETFLIX MÁS VISTAS

1)Extraction (99 millones de visitas)

2)Bird Box (89 millones)

3)Spenser Confidential (85 millones)

4)6 Underground (83 millones)

5)Murder Mystery (83 millones)

6)The Old Guard (78 millones)

7)Enola Holmes (76 millones)

8)Project Power (75 millones)

9)The Midnight Sky y Army of the Dead (empatadas con 72 millones)

Tras el éxito de Army of the Dead, Netflix ya le dio luz verde a una precuela dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, que se estrenará a finales de este año. Además, ya está en preparación la serie de animé, Army of the Dead: Lost Vegas y se confirmó que Snyder dirigirá dos episodios.