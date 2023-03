Oscar 2023: “Sin novedad en el frente” se impuso ante “Argentina, 1985”

Foto: AFP

Argentina, 1985 se quedó a la puerta del Oscar a la mejor película internacional, que fue para Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), el drama bélico del alemán Edward Berger.

La película alemana ya había arrasado en febrero pasado en los BAFTA, la entrega de premios más prestigioso del Reino Unido, donde se consagró como mejor película del año, la categoría más importante y también cosechó otros seis premios más como mejor película de habla no inglesa (le ganó a Argentina, 1985), mejor director (Edward Berger), mejor guion adaptado, mejor fotografía y mejor banda sonora original.

Sin novedad en el frente se puede ver en Netflix y relata la vida de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, historia que se basó en el libro homónimo que fue escrito por Erich Maria Remarque, un veterano alemán de la Gran Guerra.

En el caso de de Argentina, 1985, su recorrido es digno de destacar más allá del premio. Desde su estreno, la película nacional logró posicionarse en los festivales más importantes, como Venecia y San Sebastián, se hizo con el Goya a mejor película iberoamericana y el Globo de Oro a la película en habla no inglesa. Pero sobre todo, había dejado un mensaje que va más allá de cualquier galardón y eso es algo que se planteó desde un comienzo el equipo completo.