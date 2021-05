Primer vistazo a la nueva película de Scorsese:“Killers of the Flower Moon”

A fines del mes pasado, Martin Scorsese comenzó a filmar su nueva y ambiciosa película Killers of the Flower Moon, un western realizado en colaboración con Apple Films. Ahora, la compañía ha revelado la primera imagen oficial de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro que aún no tiene fecha de estreno.

Este nuevo film del director de 78 años está basado en el libro de no ficción Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI (2017) escrito por David Grann, el cual investiga una serie de asesinatos que tuvieron lugar en el condado de Osage (Oklahoma) durante la década de 1920 después de que se descubriera petróleo valioso en sus tierras.

Si bien a los habitantes del pueblo se les concedió el derecho a beneficiarse del petróleo encontrado en dichas tierras, eso los convirtió en el blanco de los codiciosos propietarios de ranchos y los asesinatos que allí se realizaron llamaron la atención del recién formado FBI.

En la primera foto que se ha conocido del film se puede ver a DiCaprio y Gladstone en el rol de Ernest y Mollie Burkhart respectivamente. Ernest es hijo de un poderoso ranchero local, interpretado en la película por De Niro. Cabe destacar que el rodaje de la película iba a comenzar en marzo del año pasado pero, como sucedió con muchas obras, debió suspenderse por la pandemia. En un comunicado lanzado a propósito de la puesta en marcha de esta cinta, Scorsese dijo lo siguiente:

“Estamos encantados de comenzar finalmente la producción de Killers of the Flower Moon en Oklahoma. Poder contar esta historia en la tierra donde tuvieron lugar estos eventos es increíblemente importante ya que nos permite hacer una representación precisa del tiempo y de las personas. Estamos emocionados de empezar a trabajar con nuestro elenco y equipo locales para dar vida a esta historia en la pantalla e inmortalizar un tiempo en la historia de Estados Unidos que no debe ser olvidado”.

Esta no será la primera colaboración de DiCaprio con Scorsese, ya que trabajaron juntos en varias películas, entre ellas El aviador, Pandillas de Nueva York, Los infiltrados, La isla siniestra y El lobo de Wall Street. Por su parte, Gladestone se enfrenta al primer gran rol de su carrera, la cual comenzó en ascenso tras su aparición en el film Certain Women de Kelly Reichardt. El resto del elenco de Killers of the Flower Moon lo completan Jesse Plemons, Scott Shepherd, Pat Healy, Tantoo Cardinal, Michael Abbott Jr., Gary Basaraba, Jason Isbell y Sturghill Simpson.

