Series: las grandes sorpresas de 2021

Llegaron a las plataformas sin mayores expectativas, pero a poco de estrenarse todo el mundo hablaba de ellas. Las recomendaciones personales hicieron que muchas de estas producciones se convirtieran en verdaderos fenómenos que coparon los titulares de todos los medios y fueron tendencia de redes sociales. Un recorrido por las seis series que lograron impactar en los consumidores de ficciones sin casi proponérselo.

La serpiente (The Serpent) – Netflix

Esta producción de la BBC se estrenó en Netflix el 2 de abril. El nombre era un tanto extraño para entender de qué iba, pero con las recomendaciones de los consumidores de la plataforma fue ganando adeptos hasta ocupar el puesto número uno durante varias semanas. Es una ficción basada en una historia real: la vida del asesino Charles Sobhraj (interpretado por Tahar Rahim) y de su novia Marie-Andrée Leclerc (una genial Jenna Coleman).

Ambos recorrieron India, Tailandia y Nepal mientras mataban a jóvenes viajeros occidentales en lo que se conoció como el sendero hippie asiático. A lo largo de los ocho episodios de esta miniserie los espectadores se fueron metiendo en la mente de este psicópata que robaba los pasaportes de sus víctimas para asumir sus identidades y traficar. La historia impactó mucho a los suscriptores y fue una de las sorpresas de comienzos de 2021.

Mare of Easttown – HBO

La serie de HBO protagonizada por Kate Winslet marcó uno de los puntos más altos del año. Se estrenó en abril y se extendió hasta principios de junio a las 22 horas de los domingos, el horario reservado a ficciones buenas e intensas: antes lo ocuparon, por ejemplo, Game of Thrones, Big Little Lies y Lovecraft Country. Fue otras de las ficciones que logró un lugar privilegiado en la preferencia del público sin hacer mucho ruido: sin dudas una de las sorpresas de este 2021. Mereció tres premios Emmy.

La detective Mare Sheenan (Winslet) vive en Easttown, una pequeña localidad en el estado de Pensilvania. Lejos de la opulencia de las grandes ciudades, este sitio parece olvidado, alejado de las luces y el capitalismo próspero del resto del país. Mientras tanto sucede un asesinato: la joven y adolescente Erin McMenamin, madre de un bebé, aparece muerta a la vera de un río. Mare se zambulle en este caso como una manera de superar su propio drama.

La cocinera de Castamar – Netflix

Las ficciones españolas tienen gran aceptación por parte del público latinoamericano, y así fue como La cocinera de Castamar logró escalar hasta las primeras posiciones e inesperadamente se convirtió en la serie más vista de la plataforma en el momento de su estreno. Ambientada en la España del siglo XVIII, esta serie relató la relación entre una cocinera, Clara, y un marqués, don Diego. Ambos intentan sobrellevar sendas tragedias: él acaba de enviudar poco después de que su esposa, Alba, le anunciara que estaba embarazada; Clara lucha contra la agorafobia luego de que su padre fuera ejecutado. La historia sucede puertas adentro del palacio de Castamar, donde viven don Diego y su madre, con el piso de abajo reservado a la servidumbre, que conforman la mayoría de los habitantes del castillo. Intrigas, juegos de poder y engaño tras engaño son las tramas paralelas a ese vínculo de amor que parece casi imposible.

El juego del calamar (Squid Game) – Netflix

Si hubo una serie que este 2021 sorprendió a todo el mundo fue El juego del calamar (Squid game). Esta producción surcoreana impactó de tal manera que se convirtió en la ficción internacional más vista de Netflix en sus 10 años de existencia como plataforma de streaming.

La trama presenta a un grupo de personas que se integran a un juego cuyo premio mayor equivale a USD 38 millones. Desesperados por las deudas y la falta de oportunidades, los participantes están decididos a arriesgar su propia vida con tal de tener al menos una chance de ganar. La serie fue un furor mundial (ya tiene confirmada una segunda temporada) que copó la venta de disfraces en Halloween.

Las cosas por limpiar (Maid) – Netflix

Las cosas por limpiar ganó rápidamente mucho respeto y ocupó el lugar vacante que quedó vacante con el final de otra gran producción de 2020, Gambito de dama (Queen’s Gambit). Basada en el libro de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Criada: trabajo duro, poca paga y la voluntad de sobrevivir de una madre), esta serie cautivó a todos los amantes de los relatos de las historias de vida.

Una víctima de violencia doméstica, criada por una madre sin otro recurso que su resiliencia, limpia casas para poder vivir sola con su pequeña hija y abrirle un futuro mejor. Margaret Qualley (hija de Andie McDowell, quien también participa de esta ficción en el papel de su madre) interpretó a Alex, un alter ego de Stephanie, la autora del libro. Su trabajo magnífico logró una nominación a los Globos de Oro. Además del favor del público (logró destronar a Squid Game), contó con el de la crítica.

Arcane – Netflix

Es la última que se estrenó en Netflix de este grupo que trajo un asombro positivo. Si tal vez no generó tanto revuelo por la cantidad de visualizaciones, sin duds se colocó entre las mejores propuestas del año. La crítica la celebró y ya tiene una segunda parte confirmada.

La serie de Riot Games, producida en asociación con Fortiche Productions, recreó los orígenes de las hermanas campeonas de League of Legends (LOL), Vi y Jinx. Ambientada en la región utópica de los reinos de LOL, en el submundo de Zaun, la trama de acción y tragedia sigue a unas chicas valientes que se defienden en un mundo hostil. Este gran acierto de 2021 se estrenó en tres etapas durante octubre.