Tarantino brindó detalles de la que será su última película

Quentin Tarantino está listo para retirarse, al menos de la dirección en la pantalla grande. El director estrenará una décima y última película próximamente, cumpliendo con lo que siempre dijo, que no haría más de 10 films.

Según publicó La Cosa Cine, Tarantino se encuentra trabajando en la TV, ya que este año va a dirigir una serie de ocho episodios de la que no ha revelado muchos detalles. De lo que sí dio información es del último proyecto de su carrera cinematográfica, que será “The Movie Critic”.

Hablando con Deadline, Tarantino confirmó que la película estará situada en 1977 y está basada en una persona real, pero que jamás llegó a ser famosa, y se dedicaba a escribir críticas para películas porno.

“Escribía sobre películas convencionales y era el crítico de segunda fila. Creo que era un muy buen crítico. Era tan cínico como el infierno. Sus reseñas eran un cruce entre el primer Howard Stern y lo que Travis Bickle (de Taxi Driver) podría haber sido como crítico de cine. Piensa en las anotaciones del diario de Travis. Pero el crítico era muy, muy divertido”, expresó.

Tarantino comenzó su carrera oficialmente en 1992 con Perros de la Calle (Reservoir Dogs) Y su filmografía fue escalando en popularidad exponencialmente con Tiempos Violentos (Pulp Fiction, 1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill Vol. I (2003), Kill Bill Vol II (2004), A Prueba de Muerte (2007), Bastardos sin Gloria (Inglourious Basterds, 2009), Django sin Cadenas (Django Unchained, 2012), Los 8 Más Odiados (The Hateful Eight, 2015) y Érase una Vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, 2019).

Desde hace mucho que el director ha asegurado que su meta era hacer 10 películas, y nada más. Durante un tiempo, estuvo la posibilidad de que el décimo film fuera del universo de Star Trek, pero finalmente será The Movie Critic.

Pero, ¿por qué será el último? Tarantino lo explica: “Es simplemente el momento. Es simplemente el momento de salirse. Me gusta la idea de irme en la cima. Me gusta la idea de darlo todo durante 30 años y luego decir: ‘Está bien, es suficiente’. Y ya no hacerlo. como trabajar con rendimientos decrecientes. Y quiero decir, ahora es un buen momento porque quiero decir, ¿qué es una película de todos modos? ¿Es solo algo que muestran en Apple? Eso sería rendimientos decrecientes”, sentenció.