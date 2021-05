The Bold Type: la nueva heredera millennial de Sex and the City

THE BOLD TYPE – “Breaking Through the Noise” – When Jane and Jacqueline’s exposé makes an impact, Jacqueline takes a hard look at how she can make Scarlet an industry leader that practices what it preaches. Sutton celebrates the end of her design seminar with a fashion show but surprises herself with the results. Jane deals with an emotional fallout amidst a career high. Kat makes a choice not to run from her problems anymore. This episode of “The Bold Type” airs June 11 (8:00-9:01 p.m. EDT) on Freeform. (Panagiotis Pantazidis/Freeform via Getty Images) KATIE STEVENS, AISHA DEE, MEGHANN FAHY

Jane, Kat y Sutton son tres jóvenes veinteañeras que comparten una gran amistad que nació en la revista Scarlet, donde cada trabaja en distintas secciones. El escenario es New York y las historias de las protagonistas ya convirtieron a The Bold Type en un gran éxito.

La serie cuenta hasta el momento con cinco temporadas y desde el primer fin de semana de mayo está disponible en Netflix. Tras esto, no se evitó hacer una comparación de esta ficción con la mítica Sex and the City y claro que las razones son obvias porque ambas tienen protagonistas a amigas que buscan llevar su vida en New York, atravesando amores, desamores y situaciones diarias, en compañía de la otra.

Lo cierto es que el contexto de ambas es distinto, ya que las protagonistas de The Bold Type muestran su sociedad ligada a las redes sociales, actuales problemas sociales y relaciones amorosas. Lo cierto es que la moda y el amor son los ejes cruciales.

Como así también las expectativas de cómo quieren que sean sus vidas, siendo jóvenes independientes que buscan crecer en sus carreras. Cada situación personal es contada entre ellas y siempre buscan que la otra este bien, dejando claro el poder de la amistad para sobrellevar diversas situaciones.

De esta forma, The Bold Type se busca visibilizar temas profundos y cruciales que han sucedido socialmente como la campaña #metoo, contra el abuso sexual en la industria de Hollywood. La empatía entre el género se puede visualizar en diversas situaciones, por ejemplo a la hora de las notas que se llevan a cabo en dicha revista. La jefa de las tres jóvenes es un eje central en este tipo de decisiones, por lo que se muestra una figura femenina fuerte y al frente de un negocio liderado por hombres.