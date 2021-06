Una actriz de 19 años contó que tiene cáncer de mama

EEUU. Miranda McKeon tiene cáncer de mama. La actriz de 19 años que interpretó a Josie Pye en la serie canadiense “Anne with an E” de Netflix, contó en sus redes sociales que recibió el diagnóstico hace poco y que se someterá a un tratamiento. Apenas hizo pública la noticia, comenzaron a llegarle mensajes de apoyo de colegas y fanáticos.

En su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, el 19 de junio publicó una foto donde se la ve con una bata rosa -color que se utiliza para concientizar sobre la enfermedad- en un hospital y escribió: “Con dolor, pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tenerlo a esta edad son una entre un millón! (literalmente, búsquenlo en Google)”.

Con un poco de humor, se refirió a esta baja probabilidad y agregó: “Soy tan especial ¡pero lo sabíamos!”.

Asimismo, adjuntó en el posteo una serie de imágenes de cartas manuscritas y explicó: “He compartido información sobre cómo han sido mis últimos cuatro días, por lo que he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”.

En los textos que posteó, le relató a sus seguidores cómo se siente en este momento y qué tratamiento deberá afrontar: “Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable”.

McKeon detalló que se enteró del diagnóstico luego de viajar a Los Ángeles con el fin de trabajar en un proyecto ecologista. Una vez que llegó, debió regresar rápidamente a su casa para someterse a una serie de pruebas y biopsias.

El 22 de junio la joven actriz realizó otra publicación en la misma red social para volver a referirse a su salud. Se trata de una foto donde se la ve sentada y acurrucada esperando en un consultorio médico luego de haberse realizado una tomografía para comprobar el alcance de la enfermedad.

“Independientemente de cuál sea el resultado, nada cambiará. El tratamiento seguirá el mismo curso. No voy a fingir que si el cáncer tomó mis ganglios linfáticos no estaré desconsolada y probablemente lloraré durante muchas horas, pero no quiero vivirlo con miedo, así que después de eso, me secaré las lágrimas, iré a por un helado y levantaré la frente”, manifestó como descripción del posteo.