Trucos para que el pescado te quede sabroso

Este alimento suele ser un gran desconocido, en algunas ocasiones hay cierto temor por cocinarlo, pero en realidad es mucho más fácil de conseguir un buen resultado de lo que puede parecer.

Con unos trucos de profesional aprenderemos a tratar a este exquisito alimento.

Tips para cocinar pescado

El pescado tiene un proceso de cocción muy corto. No necesitará estar mucho tiempo cocinándose, solo el justo. El miedo a que se pase o que quede crudo debe ser algo que debemos gestionar, antes que nada. Por cada 2’5 centímetros de grosos necesitarán 5 minutos por cada lado, en total deberá estar en el fuego 10 minutos para estar perfecto el pescado.

La piel es un elemento imprescindible de cualquier pescado: siempre que lo queramos cocinar bien, la dejaremos. La carne del pescado es muy delicada, si le quitamos la piel puede acabar deshaciéndose por el calor. Con la piel nos aseguramos de que esto no pase y nos quede un plato mucho más bonito y sabroso.

La calidad: es uno de los factores que determina su sabor. Es importante que esté lo más fresco posible, si es congelado intentaremos que tenga la mejor calidad posible. Este factor es clave para poder obtener unos buenos resultados en la cocina.

Empanar. Para darle un sabor extra y además conseguir que se cocine antes, colocar un buen chorrito de limón. Untarel pescado en el limón antes de rebozarlo.

Temperatura baja: Es importante que la temperatura dentro del horno no sea muy alta para que no se nos pase y no pierda los jugos del propio pescado. Aunque todos los pescados dan buen resultado en el horno, hay pescados más grasos como la lubina, el salmón, la dorada, el besugo o la corvina que quedan especialmente ricos. Lo más saludable es cocinar siempre a un máximo de 180º. A más temperatura y mayor tiempo de cocción, más nutrientes se pierden.

Piezas del mismo tamaño. Es importante que el pescado, sea entero o en trozos, sea del mismo tamaño para que todos los pedazos se cocinen por igual y el horneado sea uniforme. Aunque es mucho mejor cocinar piezas enteras para evitar que la pérdida de nutrientes sea menor.