Horóscopo para este martes 23 de marzo

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

El destino te instará a reaccionar a la velocidad de la luz. Tendrás un creciente cansancio, pero el balance no será tan malo.

Amor: El ser crítico puede afectarte de forma importante en tus relaciones personales y de pareja. El amor necesita sus atenciones.

Riqueza: Tu acentuada comunicación expresiva facilitará un acercamiento a las esferas del poder político y económico.

Bienestar: Los excesos alimenticios pueden llevarte a varios días de incomodidad y malestar. Cuida la combinación de los alimentos y tu sistema digestivo

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeńos detalles y concentrarte en lo importante.

Amor: Tiendes a relacionarte con personas que siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quienes traten de explotarte.

Riqueza: El talento profesional que posees se verá reconocido con ascensos y mejores retribuciones. Recibirás alentadoras novedades.

Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están conectados directamente con el esfuerzo desmedido que le has exigido a tu cuerpo. Dale un respiro.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Iniciarás el día con todas las energías cargadas. Pero el hecho de querer abarcar todas las actividades te agotará prematuramente.

Amor: Estás al borde de un ataque de nervios porque las costumbres de tu pareja te vuelven demente. Dialoga urgentemente estos temas.

Riqueza: No des cabida para que la competencia laboral tome ventaja. Mejor, cubre minuciosamente cada detalle de tu trabajo.

Bienestar: Busca hacer de tu lugar de trabajo tu segundo hogar. Pasarás mucho tiempo allí, por lo que es conveniente que te sientas lo más cómodo posible.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tendrás que actuar con mucha cautela y compresión para no lastimar los sentimientos de los demás. Evalúa posibles consecuencias.

Amor: Si a tu familia no le cae muy bien tu pareja, no te preocupes, tú estás enamorado y feliz y eso es lo único que importa.

Riqueza: Apuesta a proyectos breves porque, aunque rindan menos, serán más livianos. Se complicarán las tareas que no dependen de ti.

Bienestar: El aburrimiento es una cuestión de actitud. Si aplicas el buen humor, tus tareas habituales dejarán de parecer rutinarias.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo.

Amor: Si eres de los que no tienen pareja, cuando menos te lo esperes, alguien muy cercano buscara en ti algo más que amistad.

Riqueza: Te ofrecerán pequeńas cosas que te reportarán algún beneficio económico, pero nada definitivo. Acepta lo que venga.

Bienestar: En los buenos momentos, no te olvides de la gente que ha confiado en ti y agradéceselo de una forma original. Ya sabrás cómo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tendrás un día difícil de olvidar, te pondrán mil escollos en el camino que superarás con el estilo que te caracteriza.

Amor: Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo es consecuencia del estrés y las preocupaciones que te genera el trabajo.

Riqueza: No tendrás que agobiarte en exceso porque tu economía se verá saneada gracias a una herencia inesperada.

Bienestar: Los juegos del amor son algo peligrosos, sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Ten cuidado, podrías terminar herido.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.

Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.

Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.

Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión.

Amor: Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja.

Riqueza: Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo.

Bienestar: Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Estás más distante de lo habitual y con esto te resultará más difícil intuir y entender los deseos y necesidades de tu prójimo.

Amor: Contarás con fuertes posibilidades de encontrar el amor de tu vida, por lo tanto, no te quedes en tu casa. Elige tu vestuario.

Riqueza: Tienes un margen de maniobra para gastos, pero no te sobregires y ten en cuenta que hay que reservar para el mes que viene.

Bienestar: Cuando las cosas empiezan a ponerse intensas, no te olvides que tienes límites. Te esfuerzas demasiado, olvídate del trabajo por un tiempo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Durante este día, tu carácter se torna más colérico de lo habitual, y tu impulsividad te lleva a cometer imprudencias.

Amor: En el amor, se cumplen las promesas. La mutua confianza será una verdadera prueba de amor para los dos. Da todo de ti.

Riqueza: Hoy tienes tendencia al derroche, mejor establece un equilibrio entre lo que es bueno para ti o hacer algo extravagante.

Bienestar: Asegúrate, cuando puedas, de pasar algún tiempo solo. Redescubrirte, te ayudará a aceptarte y a mejorar como persona.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Podrías verte involucrado en una discordia familiar que se ha ido incubando con el tiempo. Trata de mantenerte al margen.

Amor: Podrás encontrar un buen camino. Los problemas con la pareja tendrán solución mediante una buena comunicación.

Riqueza: Si eres independiente, la economía pasará un período difícil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras pero ninguna mejora.

Bienestar: Presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor y sabrás qué dirección tomar. Estarás más relajado y tendrás ventajas con el resto.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia.

Amor: Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor.

Riqueza: Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

Bienestar: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.