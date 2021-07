Horóscopo semanal del 12 al 18 de julio

Aries

Grandes cambios se avecinan en las relaciones afectivas, las parejas, los lazos fundamentales. Atravesarlos con aceptación y agradecimiento será la clave para salir fortalecido.



En lo económico se acerca una etapa de prosperidad gracias a haber aceptado, justamente, la pérdida de aquello que parecía confortable pero ya no lo era. En cuanto a la salud, conviene revisar esa molestia postergada antes de que se convierta en un problema.

Tauro

Momento de establecer el punto. Los taurinos tienen un enorme potencial que hasta parecen esconder de sí mismos. La autoconfianza es la salida para desplegar de una vez talento, visión y sensibilidad resolutiva.



En el amor aún no están listos para tomar el compromiso. Conviene ser sinceros para evitar malos entendidos posteriores. Momento de plenitud física.

Géminis

Como nadie, los nacidos bajo este signo saben navegar las aguas turbias de la incertidumbre. Haberlo hecho sin dejar de sostener con constancia el esfuerzo y el foco puesto en sus objetivos trae hoy sus frutos.

Disfrutar y seguir trabajando es la consigna. Cuando se consigue un éxito parcial el camino aparece por delante más claro. Momento de hablar con sinceridad con la pareja. Aún queda mucho trabajo por hacer si realmente hay ganas de compartir y disfrutar de a dos.



En cuanto a la salud, no está de más hacerse los chequeos anuales.

Cáncer

La Luna en Géminis y el Sol en su signo conforman un combo explosivo para los nacidos bajo el signo de Cáncer.



Revolver cajones, buscar fotos viejas, añorar tiempos pasados es una actividad de domingo que, si queda en eso, no dañará.



Eso sí, conviene no caer en trampas mentales como pensar que todo pasado fue mejor. Por algo llegó hasta acá, dejó lo que dejó y tomó lo que tomó. Adelante es la única dirección posible a donde ir.



En lo laboral la semana se presenta perfecta para situarse nuevamente a distancia y planificar con anticipación objetivos alcanzables. El trabajo en equipo da la pista acerca de cuáles son los propios errores para poder esforzarse en modificarlos.

Leo

Los leoninos vienen de grandes pasos, fuertes crecimientos y duros aprendizajes. Es hora de cosechar lo sembrado. El camino está trazado: ir por lo que la esencia dicte.



No hubo espacio para hacer crecer nuevos amores. Tiempos de esforzarse por sostener al familiar amado se acercan y quién no pueda acompañar las circunstancias no merece energía ahora.

Virgo

Momento de ceder protagonismo a otros. En lo laboral, reconocer los logros de colegas, apoyar al equipo sin sobresalir son las mejores estrategias para este momento.



Esto es algo poco frecuente y algo incómodo para Virgo pero que si logra transitarlo, podrá capitalizar en el futuro lo que aprenda de ello. De lo contrario el éxito obtenido no será permanente.



En el amor todo sigue su buen curso. La buena racha acompaña a este signo en todos los vínculos afectivos.

Libra

Regresa a momentos de pasión con su pareja. Luego de un período de más calma, la energía de la luna lo enciende. La atracción mental y la admiración mutua están a la orden del día y sólo cabe disfrutar el momento.



En lo financiero habrá que organizarse. Está bien que los gatos estén cubiertos y haya planeado ahorrar pero sostener ciertos lujos a largo plazo no será buena idea. Momento de reordenar, revisar inversiones, títulos, compra y venta de activos.

Escorpio

Lo expresado, pisado. Ya los escorpianos pusieron en claro sus necesidades, deseos y el rumbo que quisieran tomar. Si no hay acompañamiento por parte de la pareja es necesario soltar aquello que no vibra positivamente hacia donde se desea ir.



Es un excelente momento para aferrarse a las rutinas de actividad física, abrazar la alimentación sana que se viene logrando y no desestabilizar objetivos ya alcanzados en pos de volverse permeable a dificultades ajenas.

Sagitario

Las nuevas relaciones en la vida de los sagitarianos abrieron algunas ventanas y cerraron otras. En ese movimiento hallarán un nuevo equilibrio.



No conviene llorar por la leche derramada, sino ir en busca de las oportunidades renovadas que trajeron los cambios, los nuevos vínculos, los socios diferentes en el trabajo.



En el amor, si en el pasado ese patrón no funcionó no tiene porqué hacerlo ahora.

Capricornio

La energía renovada de la semana pasada se diluye en cavilaciones e idealizaciones que no conducen a nada. Capricornio tendrá el drama a flor de piel toda la semana.



Por eso, bajar decibeles y desdramatizar será el objetivo. No todo es tan negro, ni todo tan resplendeciente. Todo es parte del proceso. Los traspiés en lo económico también. En el amor, surgen otras oportunidades que traen renovadas esperanzas de ser felices.

Acuario

Se disipa el cansancio y Acuario resurge con energía. Atrás quedan compromisos para los que no se sentía capaz y del atravesar la incomodidad inicial emerge la potencia.



Buen trabajo de paciencia y comunicación al interior de la pareja. Ahora a disfrutar de sus frutos.

Piscis

El rechazo abre oportunidades que antes no estaban allí. Verlo es el desafío del signo de agua más sensible, romántico y soñador del zodíaco.



En lo profesional habrá que volver a pensar las formas, las estructuras y los procesos. Si algo no funciona al 100% Piscis se encargará de dar la vuelta al mundo para solucionarlo y todos lo saben. Es buena idea pedir ayuda, rodearse de expertos y no cargar con toda la responsabilidad.



En cuestiones de salud, acciones pequeñas y cotidianas hacen la diferencia.