Horóscopo semanal: predicciones del 26 al 1 de noviembre para todos los signos

Horóscopo para Aries

Marte, regente de Aries, desde su retrogradación les sigue pidiendo incorporar fuerzas internas para crecer en muchos ámbitos de vida a través del empoderamiento profundo. Tiempos para soltar lo tóxico y crecer. Es un buen momento para planificar cambios laborales y vocacionales. Mucho impulso también para comenzar actividad física y sostenerla. Están emprendiendo una etapa de mayor madurez, mayor sensibilidad y también mayor discernimiento. La luna llena en Tauro brinda más solidez y aplomo.

Horóscopo para Tauro

Luna llena en Tauro esta semana, mucha intensidad. Los valores cambian. Quedan atrás los momentos en los que los protagonistas parecieran ser los demás y ustedes se pusieron en un lugar secundario, ya sea por no haber podido poner límites o por no sentir que valen lo suficiente como para ser los protagonistas. Es hora de arrancar y definir, de iniciar y de empoderar proyectos y nuevas áreas de creatividad. Van a decir adiós a lo que limita y a dar fuerza a lo nuevo. Venus, por otro lado, entra en Libra y trae mucha conexión con la belleza y el placer.

Horóscopo para Géminis

Mercurio, regente de Géminis, sigue retrogradando en el intenso Escorpio, trayendo mensajes profundos de su inconsciente. Luego reingresa a Libra, poniendo énfasis en la sanación de vínculos. Recuperen la estabilidad y el equilibrio perdido y permítanse accionar desde el corazón, escuchando los flashes de inspiración y osadía que llegan. Es una semana con energía disponible para recuperarse, tomar aire nuevo y renovarse. La Luna llena en Tauro les pide retirarse de relaciones donde no hay reciprocidad y donde su energía es absorbida por otros. Pongan límites para sentirse más energizados y dispuestos.

Horóscopo para Cáncer

Luna llena esta semana en el signo de Tauro, con el que comparten aspectos de nutrición, auto cuidado y conexión corporal. Es buena semana para acreditar el valor que tienen los vínculos fuertes, reivindicar el contenido real y entender que creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos. Si son negativos el afuera nos reflejará carencias y situaciones adversas. Tener fe en nuestra verdad interna nos hará más fuertes y menos propensos a sentirnos desvalorizados. El transito del Sol por Escorpio les pide iluminar zonas oscuras para sanar y para elegir con más consciencia los pasos que están dando.

Horóscopo para Leo

El Sol, regente de Leo, sigue su paso por el intenso Escorpio iluminando sótanos. Hace oposición con Urano esta semana, trayendo flashes y revelaciones del inconsciente. Tiempo de cambios en los vínculos y en lo laboral-profesional. No descartemos nada que deseamos por miedo al fracaso, demos un paso hacia la realización que tanto anhelamos. Dejen que otros les ayuden, pedir no significa ser débil, significa que pueden recibir. La luna llena en Tauro les pide más apertura y conexión con la energía de recibir.

Horóscopo para Virgo

Mercurio, regente de Virgo, en aspecto con Urano. Será una semana excelente para desintoxicar el cuerpo ingiriendo más frutas, verduras y líquidos. También para iniciar algún tipo de actividad física que les conecte con el cuerpo, como el Yoga o respiración consciente. Erradicar pensamientos que consumen su vitalidad física es importante, para eso deben tener espacios de meditación o de silencio interno para poder escucharse con más claridad y más amor hacia ustedes mismos.

Horóscopo para Libra

Venus, regente de Libra, entra en su signo esta semana, y armará un aspecto con Quirón en su tránsito. Buena semana para hacer lugar a relaciones nuevas, nutritivas, y llenas de amor y reciprocidad, mientras sueltan relaciones tóxicas producto de viejos traumas y memorias no sanadas. Para llegar a esto, necesitan hacer una buena limpieza de aquellas relaciones ya existentes que no aportan, agregan toxicidad y amargura. Tienen la fuerza necesaria para dar estos pasos evolutivos y la Luna llena en Tauro les ayuda a ser más realistas y prácticos.

Horóscopo para Escorpio

El Sol sigue su paso por Escorpio, mientras Mercurio retrograda allí también, trayendo luz sobre temáticas escondidas y más poder para dejar atrás lo que no suma. Volarán lejos de conflictos y elegirán no engancharse y perder energía en luchas sin sentido. Es necesario ir a lo profundo del alma para sanar y no quedarse en lo superficial. Mejorar la comunicación con las parejas y relaciones será importante para no entrar en suposiciones y en miedos y entramados que les drenan energía vital. La Luna en Tauro les brinda conexión con el placer y el cuerpo.

Horóscopo para Sagitario

La luna llena en Tauro les brinda conexión con el cuerpo y el placer, y sentirán más necesidad de romance y de compañía. Si hay pareja estable, podrán renovar su amor con alguna declaración romántica o planeando cosas juntos. Si aún no están en pareja, será una buena semana para salir a conocer personas nuevas. Ya es tiempo de abrir nuevos horizontes en sus vidas, definiendo cambios. Conectarse con las necesidades emocionales será de suma importancia.

Horóscopo para Capricornio

La luna llena en un signo afín de tierra, Tauro, les trae una nueva noción de la realidad con mas conexión con el placer de estar encarnados y con menos necesidad solo de producir y generar. Los frutos que damos necesitan de las raíces, de la fertilidad y nutrición que estas tengan. No olviden el cuerpo, el descanso y el placer. En la vida no es todo ser productivos y trabajar. Mucha energía puesta en ustedes mismos, en su magnetismo y atractivo personal. Dense gustos y no se sientan superficiales por esto, es tan necesario recuperarse, ya que esto también aumenta la energía y la creatividad a largo plazo.

Horóscopo para Acuario

Urano, regente de Acuario, estará opuesto al Sol en Escorpio esta semana, y ese foco de luz traerá muchas revelaciones y mensajes internos. Soltar la pantalla un poco, volver al cuerpo y a sus necesidades, darse un masaje, son temáticas que les pide la Luna llena en Tauro de esta semana. Delegar, pedir ayuda y salir a disfrutar lo simple y cotidiano. Tener espacios de silencio y de meditación para relajar el sistema nervioso puede hacer que algunas vendas caigan y que el camino quede más claro frente a sus ojos.

Horóscopo para Piscis

El Sol transita un signo afín de agua, Escorpio. Van hacia sus aguas más profundas, esa parte del mar que no tiene luz y donde solo el tercer ojo (intuición) llega. Habrá muchas ideas profundas y expansivas, mucha percepción y capacidad de ir al deseo más profundo. Deben tener tiempo de centrarse en ustedes mismos. Es hora de subirse a lo nuevo, a lo innovador, a lo diferente, a aquello que los viene llamando desde hace tiempo. La Luna llena en Tauro les pide hacerse más tiempo para ustedes mismos y lo que les gusta hacer.

Por la astróloga Julieta Suárez Valente. En Instagram, @astrologia_y_consciencia.