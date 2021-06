Las semillas de las frutas tienen muchas propiedades, conocelas

En esta oportunidad, sabrás qué frutas tienen semillas con muchas propiedades, además de hacer más agradables tus platos y con diferentes texturas.

.Mamón o Papaya

Las semillas de papaya son bolas muy pequeñas y suaves con un sabor ligeramente amargo.

No son deliciosos para comer solos, pero son ricos en proteínas, lípidos y fibra. Además poseen antioxidantes, desintoxicantes del hígado y activos bactericidas y antiinflamatorios, como la papaína y la carpaína.

El consejo de los especialistas es comer la papaya con las semillas o esperar a que ellas se sequen y batirlas para que se conviertan en harina, añadiéndolas a otros platos.

.Uva

Cuando simplemente lavas las uvas y las pones enteras en tu boca, terminas tragando las pequeñas semillas juntas. Si no lo hace, debería hacerlo, porque las semillas de uva tienen una alta concentración de lípidos, tanto que se utilizan para hacer aceite esencial.

Además de omega-6, estas semillas tienen muchos antioxidantes que ayudan a combatir el exceso de radicales libres que enferman las células del cuerpo y ayudan a proteger las estructuras de los vasos sanguíneos, esto beneficia los niveles de glucosa y grasa en sangre.

Cuando comas uvas, ya sean puras y enteras, en postres o en bebidas con la fruta, no quite las semillas, no las muelas ni las guardes dentro de la fruta.

.Aguacate o palta

Casi nadie piensa en comerse ese gran bulto en el centro del aguacate, ya que no tiene nada de apetitoso. Sin embargo, esta semilla ofrece carbohidratos, fibra, aminoácidos, antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados, hierro, zinc y potasio.

Una buena forma de consumir semillas de aguacate es deshidratarlas, quitarles la película marrón y rallarlas o transformarlas en harina que se puede utilizar en recetas de pasteles, pan, galletas, batidos y jugos.

.Melón

Ya no tienes que tirar las semillas de melón mientras cortas las rodajas. Estas semillas aportan fibra, proteínas, lípidos, potasio, calcio, hierro y zinc.

Al igual que con las de girasol y calabaza, se puede tostar y salar las semillas de melón para consumir como un refrigerio ligero y crujiente. También puede deshidratarlos y convertirlos en harina para añadir a muchas recetas.

.Mandarina

Es bastante común comer una rodaja de mandarina y tirar las semillas que se sienten en la boca. Consumir la mandarina con sus semillas, ofrecerán un mejor almacenamiento de energía, combatirán los radicales libres, la vitamina C y otros ácidos importantes para la salud.

Las frutas con semillas son inofensivas siempre y cuando se ingieran en cantidades moderadas, de acuerdo con los especialistas. Se ha escrito mucho sobre el hecho de que determinadas semillas tienen cianuro, pero lo cierto es que se debería consumir una gran cantidad de manzanas, por ejemplo, para que te hiciera efecto en tu salud.