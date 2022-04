Luna Rosa en Libra: su influencia sobre cada signo del zodiaco

La próxima Luna llena -la Luna Rosa, que será la primera después del ingreso del Sol en Aries- se produce en el signo de Libra, este 16 de abril a las 15:54 en Argentina y Chile; 19:54 en España; 12:54 en México; 13.54 en Perú, Ecuador, y Colombia; y 14:54 en Bolivia y Venezuela.

Si bien los nombres de las diferentes Lunas llenas son atribuidos a las tribus Algonquinas, los habitantes nativos de América del Norte, muchas otras culturas alrededor del mundo también bautizaron a la Luna llena en sus distintas apariciones durante el año.

Pero particularmente los Algonquinos le dieron nombres a las Lunas llenas porque coincidían con algún evento agrícola, cultural o de temporada. Así, la Luna llena de abril era la Luna Rosa.

El nombre surge de la hierba musgo de color rosado, o de la planta silvestre llamada Phlox, que es una de las primeras flores que aparecen en primavera en el hemisferio norte.

La Luna llena de este mes también recibe los nombres de “Luna de césped”, “Luna de huevo” y, entre las tribus costeras, es la “Luna llena de peces”, porque en esta época del año el sábalo nadaba río arriba para desovar.

El poder de la Luna llena

La Luna llena se produce cuando el Sol y la Luna se encuentran diametralmente opuestos, aspecto que los astrólogos llamamos “oposición” y es el aspecto que indica la culminación del proceso iniciado.

Todo lo que ha sido estimulado en la Luna Nueva llega aquí a su máximo desarrollo.

Durante la Luna llena nuestras emociones están más a flor de piel porque hay un fuerte énfasis lunar. Durante esta fase hay más necesidad de expansión social y necesidad de relación.

La Luna llena favorece las actividades asociadas con lo público y el público, la publicidad, las conferencias, las fiestas y los encuentros sociales, aunque en estos tiempos este último tipo de acciones se encuentren restringidas.

Bajo el signo de Libra

La Luna en el signo de Libra, signo relacional por excelencia, inclina así mismo hacia el arte, la música, la decoración y la moda. Está asociado con le elegancia, la limpieza y los buenos modales, pero también con todo aquello afín a cuestiones sociales y afectivas.

En el cuerpo humano, Libra está relacionado con los riñones: representa la función de filtración y destilación para el equilibrio del organismo pues la actividad principal del riñón es la de librar al cuerpo de la escoria fisiológica por desintoxicación de la sangre.

Libra, además, rige el sistema venoso en general glándulas suprarrenales, región lumbar y aparato urinario y, junto con Escorpio, los órganos genitales internos y el sistema vasomotor.

Lo que se haga en los días de Libra por esas partes o funciones del cuerpo tendrá un efecto doblemente benéfico, preventivo y curativo, con excepción de las intervenciones quirúrgicas. Todo lo que signifique un esfuerzo mayor para esas zonas del cuerpo tendrá consecuencias más perjudiciales que en otros días.

La bendición de Spica

La Luna está en Libra en conjunción a una de las estrellas más benéficas del cielo, Spica, cuya naturaleza o influencia venusina – marciana es vista como el manojo de espigas en la mano de la diosa.

Spica fue considerada como un símbolo de regalos para la humanidad. Originalmente estos obsequios eran cosechas y recompensas monetarias. De ahí que las espigas simbolicen el conocimiento de la agricultura, lo cual era un regalo de la diosa.

La estrella Spica, el manojo de trigo, es el símbolo del conocimiento interior que es respetado. Debido a su naturaleza y a su proximidad a la eclíptica tiene gran importancia e influencia.

Da honores y dignidad y es de gran importancia para científicos, escritores, artistas, proyectistas y músicos cuando está en conjunción con un punto importante de la Carta Natal.

Es que Spica en el Ascendente, en el meridiano o en conjunción con Júpiter o Venus, aún para personas de muy modesta procedencia, da protección, distinción o riqueza.

La influencia sobre cada signo​

Saturno se encuentran en Acuario y le hace buenos aspectos a la lunación ya que se encuentra en trígono a la Luna y en Sextil al Sol,

El llamado Señor de los límites, el planeta que restringe, limita, separa y aísla pero que a la vez permite concretar, sistematizar, organizar y estructurar, aquél que representa al frío y crudo invierno, por lo tanto, a la escasez, pero así mismo a la previsión y el orden, ingresa en el transformador signo de Acuario.

Acuario es una excelente ubicación para Saturno que, en ese signo, se comporta de manera intelectual, científica, organizada. Los planetas presentes en Acuario son influenciados por un espíritu cientificista, que aplica métodos nuevos en el campo de su significación como puede ser la electrónica, la aeronáutica, y toda labor intelectual, e indica progresos incluso revolucionarios.

Las dotes creativas propias de Acuario se encuentran apoyadas por el método saturnino.

Los primeros grados (días) del tercer decanato de los signos de Aire -Libra y Géminis-, así como Sagitario y Aries en menor medida, recibirán la energía de Saturno desde un ángulo amigo, favorece todo aquello asociado a la tierra, a la tecnología, a los bienes inmuebles y la relación con personas mayores.

Además, a todo aquello que sea resultado de un paciente trabajo y esfuerzo. Es buen momento para estructurar, ordenar y organizar.

Quienes tengan puntos sensibles en el tercer decanato de los signos Fijos – Acuario, Leo, Tauro y Escorpio- deberán armarse de mucha paciencia y perseverancia.

El mejor remedio de Saturno es sólo el arduo trabajo, y la mejor manera de manejarlo es enfrentarlo, arremangarse y entregarse a la tarea.

Paciencia y no se decepcionarse si las cosas no salen según nuestros planes, habrá que reorganizar los asuntos importantes de la vida, teniendo en cuenta que la recompensa no será el placer sino la experiencia, y el haber ganado en sabiduría, humildad y compasión.

El tránsito de Saturno puede asociarse con cargas asociadas a personas mayores, ya que las representa. Saturno nos enfrenta con la realidad y ese puede ser su mayor problema.

Saturno es el tiempo que transcurre poniendo todas las cosas en su lugar. El tránsito de Saturno en conjunción o en aspecto de tensión en relación con puntos sensibles en la Carta Natal, restringe, limita y organiza todo aquello que toca.

Por esa razón, es un buen momento para esos nativos para poner orden, adquirir responsabilidades, comenzar tareas que requieran disciplina, estudios e investigaciones largas.

Los signos de Capricornio, Cáncer, Piscis y Virgo no reciben aspectos mayores de Saturno desde esa posición.

El paso de Plutón

Plutón, el planeta de los cambios y transformaciones, se encuentra en cuadratura al Sol de la Lunación movilizando al tercer decanato de los signos Cardinales -Aries, Libra, Cáncer y Capricornio- de manera tensa.

Por su parte, al tercer decanato de los signos de Tierra -Tauro y Virgo- los impacta de manera armónica, así como a los restantes signos de Agua -Piscis y Escorpio-, pero en menor medida.

Cuando transita este planeta sobre puntos sensibles del tema natal, se vive un proceso lento de transformación durante un largo período de tiempo. Las experiencias vividas son profundamente transformadoras.

Plutón es un planeta que está presente en todo proceso de destrucción, y regeneración, para llevarnos luego a un estadio superior. Puede ser indicador de cambios, traslados, mudanzas o hasta de beneficios económicos cuando se reciben sus influencias de forma armónica.

Para los nacidos en el tercer decanato de los signos cardinales -Aries, Libra y Cáncer- aunque existe la misma necesidad de cambio, como se trata de un aspecto inarmónico, se presentan más esfuerzos y desafíos.

Las cosas no se producen tan naturalmente y habrá que superar obstáculos empleando la voluntad y la creatividad.

Los nativos de Capricornio que atraviesan el paso del planeta de las transformaciones y los cambios (Plutón) sobre el Sol, reciben el efecto de una metamorfosis profunda, pueden vivir cambios personales o de orientación en la vida.

Deben descartar todo lo que no sea auténtico o sólidamente fundamentado. Se deben evitar las exigencias excesivas, la intransigencia, y adquirir conciencia de los propios errores sin culpar ni dañar a nadie. Si eligen bien el rumbo, los logros pueden ser extraordinarios.

Sagitario, Géminis, Acuario y Leo no reciben esta energía en aspecto mayor.

Marte, el guerrero

Marte se encuentra transitando los primeros grados del signo de Piscis. Marte en Piscis incrementa mucho la energía emocional, aunque aporta un nivel más bajo de energía física.

Con Marte en Piscis, las emociones surgen con fuerza y será adecuado orientarlas hacia tareas relacionadas con las artes, como el teatro o las actividades y deportes relacionadas con el agua, como la natación, el velerismo, el sky acuático y el windsurf.

Sin embargo, es indispensable tratar de clarificar las conductas y establecer pautas de trabajo a fin de ordenarse.

Marte tiene que ver con los impulsos y la actividad, por lo que es recomendable para todas las personas pertenecientes al signo de Piscis que inicien actividades con orden y disciplina, que pongan en marcha proyectos, ya que habrá que aprovechar el caudal energético.

Marte, es un gran agitador y si bien va a significar para Piscis un período de intensa actividad, su tránsito también puede estar asociado a períodos de alto estrés y tensiones.

Para Sagitario, Géminis y Virgo el paso de Marte en aspecto disonante indicará momentos de cambios, desafíos y esfuerzos. Marte en aspecto tenso atrae al riesgo e inclina a decisiones impulsivas.

Suma la impaciencia, ansiedad o a la falta de control a una gran excitabilidad. Son períodos en los que falta la calma, el equilibrio y la imparcialidad. Si se toman decisiones precipitadas hay peligro de cometer errores fatales.

Este tránsito, en cambio, beneficia a los nativos de Escorpio, Cáncer, Tauro y Capricornio, enviándoles energía adicional, una activa época de revitalización.

Marte en buen aspecto, estimula la vitalidad y la fuerza física. Se sentirán en plena forma y experimentarán necesidad de exteriorizar sus energías. El estado de ánimo será más enérgico y audaz.

Una conjunción de alto impacto

El día 12 de abril de 2022, después de 166 años, se produjo la conjunción de Júpiter con Neptuno en el grado 23 del signo de Piscis.

Júpiter transita aproximadamente un signo por año, en cambio Neptuno da la vuelta al zodíaco cada 165 años aproximadamente. Fue el 17 de marzo de 1856 cuando se produjo la última conjunción de Neptuno con Júpiter en el signo de Piscis.

Esa conjunción tiene muy buena prensa en el medio astrológico ya que sincroniza con momentos ideales de paz, de mística, de espiritualidad de idealismo, de humanitarismo y de metas despojadas de todo interés material.

Las ensoñaciones y especulaciones optimistas están relacionadas con esta conjunción, ya que Neptuno tiene relación con las dimensiones de la vida que tienen que ver con lo trascendente, lo espiritual, lo ideal, simbólico e imaginativo.

Y también con lo sutil, lo informe, intangible e invisible; lo intuitivo, atemporal, inmaterial e infinito, con disolver fronteras y estructuras y la unión mística.

Neptuno además es engañoso y Júpiter lo hace crecer desmedidamente, sobre todo en Piscis, signo mutable y de Agua, puesto que la firmeza y la claridad no son lo suyo. Al contrario, la tendencia es cambiante e indica además una propensión a dejarse influenciar. Muestra el conflicto entre la realidad concreta y la inclinación a idealizar y a sentirse incomprendidos.

Esta conjunción se relaciona también con iniciativas de paz, acuerdos y armisticios, por lo que rogamos por la paz en Ucrania.

Neptuno tiene analogía con todo aquello que tiene que ver con lo intuitivo, pero también con la ilusión, el engaño, al escapismo, la psicosis, y las distorsiones.

Esa conjunción hace buenos aspectos al tercer decanato de los signos de Agua -Piscis, Escorpio y Cáncer- y a los de Tierra -Capricornio y Tauro-, pero en menor medida.

Podemos esperar especialmente para los que tengan puntos sensibles allí un gran aumento de la intuición y sensibilidad y una rica capacidad de expresión sentimental o emocional, una activación de la imaginación, la creatividad, la intuición; gran conexión con el arte, la música o interés en temas metafísicos o religiosos; y capacidad de dar afecto a quienes lo necesitan.

En cambio, para el último decanato de los signos Mutables -Géminis, Sagitario y Virgo- existe mucha inestabilidad​. Será un tiempo donde pueden verse fácilmente influenciados por ideas de los demás; puede haber decepciones ya que existe un contraste muy marcado entre el ideal soñado y la realidad; y pérdidas y enfrentamientos políticos también son posibles durante este período.

Los signos de Leo, Acuario, Aries y Libra no reciben aspectos mayores de esta conjunción, razón por la cual no están incluidos en este informe.

El rol de Mercurio

Mercurio en Urano en conjunción en Tauro estimula la mente creativa y facilita la comprensión más allá de la habitual y brinda la oportunidad de ser creativo y observar las cosas desde una óptica que no es la habitual.

La expresión negativa de esta conjunción puede traducirse como hiperracionalidad, aceleración, alteración y trastornos del sistema nervioso.

Este tránsito resulta particularmente notable para los que hayan nacido en el segundo decanato de los signos Fijos -Tauro, Escorpio, Leo y Acuario- quienes vivirán un período revolucionario.

Este tránsito sincroniza con un deseo claro de actuar con libertad e independencia. La mente parecerá trabajar más rápido y aparecerán con más frecuencia las ideas creativas.

El estado general será bastante tenso, nervioso y agitado. Urano reserva sorpresas, acontecimientos bruscos e imprevistos y cambios radícales.

Para los nacidos en los primeros grados (días) del segundo decanato de los signos de Tierra -Virgo y Capricornio-, el tránsito de Urano desde Tauro asociado con Mercurio será favorable para cualquier actividad que requiera inventiva e iniciativa.

Las facultades creativas se verán incentivadas y estimuladas. Muchas veces, este tránsito conduce a la ampliación de la experiencia individual mediante cambios en la manera de vivir.

Además del deseo de mayor libertad, este paso de Urano sincronizará con la fuerza de voluntad necesaria para realizar los cambios necesarios para el propio progreso.

Lo mismo sucede con Piscis y Cáncer, pues recibirán esta influencia de manera armónica. Será un tiempo favorable para toda labor original, que requiera iniciativa y que necesite de inventar o emprender algo no probado aún.

Aries, Libra, Géminis y Sagitario no reciben esta energía en forma directa.

Venus, el planeta del amor

Venus, el planeta del amor y del placer, se encuentra en Piscis. El tránsito de Venus por el signo de Piscis, signo de su exaltación, es donde el planeta brindará sus mejores cualidades.

Favorece la expresión de afectos de manera sensible, idealista, emocional, artística, inclina al confort y a veces tiende un poco a la indolencia. Venus en Piscis une la bondad y la belleza venusinos con el altruismo pisciano.

Este tránsito beneficiará especialmente a los signos de Agua -Cáncer, Escorpio y Piscis- y también se verán favorecidos Tauro y Capricornio, pero en menor medida.

La estabilidad hogareña pasará por un momento inmejorable. El bienestar material acompañará a reconfortantes decisiones sentimentales. Las relaciones estarán impregnadas de romanticismo y de amor impersonal.

En cambio, reciben este paso desde un ángulo adverso los signos de Virgo, Sagitario y Géminis. Los sentimientos no pasarán para ellos por los mejores días, tampoco son, para estos signos, tiempos especialmente propicios para la actividad social, reunirse con amigos o hacer propuestas sentimentales.

Con este contacto tampoco deberían hacerse especulaciones financieras o gastos imprudentes que solo sirvan para gratificar deseos momentáneos.

Los restantes signos -Acuario, Leo, Aries y Libra- no reciben un aspecto mayor de Venus desde Piscis, por lo cual no se ven en este tránsito influenciados por el planeta.

Por Patricia Kesselman, astróloga y profesora de astrología y tarot. En Instagram: @horoskopo.