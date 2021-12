Alerta por nueva estafa que circula por WhatsApp que involucra a Mercado Libre

Foto ilustrativa vía Telam

Mercado Libre desmintió una supuesta promoción navideña a partir de la cual la empresa regala celulares a los usuarios de la plataforma. Se trata de una nueva estafa virtual para robar datos personales.

La misma funciona con un mensaje que llega a través de Whatsapp y que comenzó a circular en las últimas horas. En el texto, informan sobre la promoción de “unos 2.000 productos gratis” e incluye un link.

Al abrirlo, figura un cuestionario que el usuario debe completar con sus datos personales. “¡Bienvenidos a la promoción navideña de Mercado Libre! Completa el cuestionario y gana un regalo exclusivo”, dice el mensaje.

De esta manera, los estafadores obtienen la información personal de la persona estafada pero además, una vez que el usuario abre el link, éste se reenvía automáticamente a los contactos.

En ese contexto, Christian Cibelli, director de software de Mercado Libre y MELI influencer cómo se denomina, alertó a través de su usuario de Twitter sobre una nueva estafa navideña que circula por WhatsApp. “Circula por WhatsApp supuesta promo de Navidad de Mercado Libre. Es fake, no te regalan nada. Solo recopila direcciones de mail para spam y te lleva a instalar una VPN No la compartan, si la abrieron y no instalaron no pasa nada, si instalaron la VPN desinstalen”, escribió.

Cómo reconocer un caso de phishing o estafa virtual