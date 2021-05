Un gigantesco jabalí se le cruzó en medio de la cosecha

Un jabalí de casi 300 kilos que quedó atrapado sobre una máquina cosechadora se volvió viral en las últimas horas.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado a unos quince kilómetros del casco de la estancia Tres bonetes, ubicada entre Lincoln y Vedia, en la provincia de Buenos Aires.

En la imagen, se puede observar cuatro hombres que trabajaban en el lugar al momento de toparse con el animal silvestre.

De acuerdo a la posición del enorme animal hay muchos usuarios que insisten en que el agricultor fue directamente a por el animal al descubrirlo en su siembra. Es que el animal se encuentra con el cuerpo elevado del suelo y las patas metidas entre las piezas de la cosechadora. Sin embargo, la versión oficial de lo que sucedió es que el jabalí quedó enganchado por la máquina.

La mayoría de las personas que comentan la publicación hacen referencia al mismo hecho: la especie, introducida en el país, se ha convertido en una auténtica plaga, hace mucho daño a las cosechas y se reproduce a un ritmo incontrolable.

Diego Marchena, titular de Fauna de la Municipalidad de Lincoln, expresó en diálogo con Democracia: “Esta temporada la provincia de Buenos Aires no autorizó la caza de jabalí en nuestra zona”. Y añadió: “El año pasado, a pesar de haber sido prohibida al inicio, luego se autorizó por el avance de los animales y el daño que generan en los cultivos; no obstante, en la temporada 2021, que se extiende entre mayo y julio, no está autorizada la caza comercial y deportiva de jabalí”.