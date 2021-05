El G7 se comprometió a dejar de financiar centrales térmicas de carbón

El G7, el grupo de países más ricos y desarrollados del mundo, con excepción de China y Rusia, acordó este viernes dejar de ayudar económicamente las centrales térmicas de carbón a finales de este año para contribuir a la lucha contra el cambio climático.



El grupo, que nuclea no solo a algunos de los países más ricos del planeta, sino también a varios de los que más contaminan, se comprometió a “descarbonizar” (reducir la emisión de carbono) sus fuentes de energía eléctrica a lo largo de la década de 2030, informaron en un comunicado final que recolecta algunas de las promesas individuales que los países habían hecho en la reciente Cumbre del Clima, la primera iniciativa multilateral lanzada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



El compromiso de los miembros del G7 significará reducir de manera drástica el uso del petróleo, el gas y el carbón para producir electricidad.



“El G7 reconoce que toda inversión nueva en la producción de electricidad a partir del carbono en el mundo debe cesar inmediatamente ya que no es compatible con el objetivo” de limitar el calentamiento del planeta a un máximo de 1,5º C, como quedó fijado en el Acuerdo de París, señaló el comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.

El G7 integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Son los principales fabricantes de automóviles del mundo, y con esta medida, se comprometen a “acelerar radicalmente” la transición de ese sector hacia las energías limpias, indicó el texto.



Además, el grupo dejará de favorecer al sector de los combustibles de origen fósil en 2025 y, ahora, sumó nuevos objetivos: conservar o proteger al menos el 30% de la superficie del planeta y al menos el 30% de la superficie marina de aquí a 2030.