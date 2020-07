La presidenta interina de Bolivia tiene coronavirus

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez informó hoy a través de un video difundido en las redes sociales que dio positivo en el test de coronavirus. La mandataria anunció que su estado de salud, de todas maneras, es bueno y que se siente bien. Entrará en cuarentena y seguirá trabajando aislada.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

«Me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante 14 días, hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, agregó Áñez.

La noticia se produce en momentos en que los casos de coronavirus en Bolivia están en franco ascenso. Ayer miércoles, último día con cifras oficiales, el país registró 1.439 contagios, la cifra más alta desde el ingreso de la pandemia, hace casi cuatro meses.