Proyectan implementar perros robots para controlar la frontera de México-Estados Unidos

Foto: ghost-robotics

Se está analizando la posibilidad de poner perros robot para patrullar su frontera mexicana-estadounidense.

Los cuadrúpedos de esqueleto metálico que van a utilizar para esta misión son los Ghost Vision 60, que trabajan sin necesidad de la intervención humana, pero también puede ser controlado a distancia si se quiere.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los EE UU, su intención es vigilar la parte sur de su país que limita con México.

“El suroeste de Estados Unidos es una región que combina un paisaje duro, temperaturas extremas y otras amenazas no ambientales que pueden crear obstáculos peligrosos para quienes patrullan la frontera”, explican en un comunicado.

De momento, el Departamento de Seguridad señaló que estos perros robóticos no dispondrán de armamento. Eso no quiere decir que los Ghost Vision 60 no dispongan de elementos que les facilite su vigilancia.

Los robots que patrullarán la frontera con México cuentan con gafas de visión nocturna y sensores térmicos, mediante los cuales serán capaces de detectar la presencia de personas.

Con este proyecto, Estados Unidos pretende evitar la entrada ilegal al país sin necesidad de agentes humanos.