Herencia de Manubens Calvet: “Es un capítulo cerrado”, dijo Manuel

POSADAS Y CÓRDOBA. Tras 39 años, la Justicia de Córdoba repartirá la herencia de Juan Manubens Calvet a quienes fueron beneficiados. Uno de ellos es el correntino residente en Posadas, Manuel Antonio Maidana, quien logró ser reconocido con el apellido Manubens Calvet, cuyo caso tuvo gran repercusión a nivel nacional.

Misiones Cuatro dialogó con él, tras conocerse el fallo de justicia cordobesa y al respecto declaró. “La mayoría de los que reclamaban la herencia fallecieron, el único que está vivo soy yo, inventaban cosas de mí, sobre todo en el lugar de los hechos”, contó Manuel quien tiene 66 años de edad y que comenzó con la lucha por su identidad a los 21 años, aproximadamente.

“El registro nacional me ha dado hace mucho mi DNI, tengo mi pasaporte y cédula federal con el apellido Manubens Calvet, para los incrédulos que creyeron que era una fantasía, eso no fue así, ni me iba a prestar tampoco”, declaró Manuel.

Dijo que esta historia “llegó a su fin para bien” y que “es un capítulo cerrado”.