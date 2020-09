Martín Villa declaró ante la jueza Servini, que le imputa 12 muertes en actos violentos

El exministro español Rodolfo Martín Villa, a la salida del consulado argentino en Madrid. Foto: EFE

Seis años después de ser imputado por la justicia argentina, el español Rodolfo Martín Villa prestó declaración indagatoria este jueves ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal, María Servini, ante quien ha defendido su papel en la Transición española frente a los cargos de delitos de lesa humanidad, que se le atribuyen en relación con 12 muertes en actos violentos durante los años 19766 y 1978.



“He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, declaró Villa ante la jueza.



El interrogatorio, realizado por videoconferencia, inició a las 11 horas en Argentina y 16 hora española, en la sede del consulado en Madrid. En las afueras se concentraron cerca de un centenar de personas del colectivo Ceaqua, que reúne a los querellantes en este procedimiento, y que portaban cajas de cartón con los nombres de las 12 víctimas por las que se inquiere al exministro español.



Según declararon a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración, Villa explicó a Servini que antes de las elecciones de 1977 y “por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo”.



Servini pretende determinar las posibles responsabilidades del ex ministro de 85 años en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.