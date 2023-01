Hay más de 5 millones de trabajadores en negro en el país

BUENOS AIRES. De acuerdo con cifras del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) actualmente hay casi 5,3 millones de trabajadores en negro, a la par que se observa una fuerte retracción de los trabajadores en los ingresos de las empresas, cayendo casi 3 puntos desde que asumió la Presidencia, Alberto Fernández, en diciembre del 2019.

Según informó el diario La Nación, los datos del INDEC marcan un fuerte deterioro de la participación de los trabajadores en el valor de producción o facturación de las empresas, que pasó de representar el 51,2% en el tercer trimestre de 2016, al 45,7% en el tercer trimestre del 2019, durante la gestión de Cambiemos, pero volvió a descender con el actual Gobierno, al 43,8%% en igual período de 2021 y al 43,6% en el tercer trimestre de 2022. Y todo eso pese a que la actividad económica y el nivel de empleo superan a los de fines de 2019.

Esta reducción en la porción de la “torta” que reciben los trabajadores se explica por la caída de los salarios de los trabajadores registrados, el avance de los asalariados “no registrados”, que -en promedio- cobran un 50% menos que los registrados. Asimismo, también incide el incremento de los puestos de trabajo por cuenta propia, también con la mayoría desempeñándose en la informalidad.

Crecimiento de los asalariados no registrados en el contexto de la “recuperación” del empleo tras la pandemia

En este sentido, los datos oficiales del INDEC confirmaron que los asalariados no registrados suman 5.270.000 de trabajadores, una cifra récord para un tercer trimestre desde 2016, año que comenzó la nueva serie del INDEC, después de años de intervención del gobierno kirchnerista sobre el organismo estadístico. Por entonces, en tercer trimestre del 2016, había 4.778.000 asalariados no registrados en el país.

Según Clarín, en base a los datos oficiales, estos 5.270.000 asalariados informales equivalen al 42,1% sobre un total de 12.527.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados. Así consta en la “cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” que difundió el organismo, la semana pasada.

Además, hay 5.290.000 puestos de trabajos independientes –que en una alta proporción son precarios e informales–. Y también, 3.682.000 trabajadores en el sector público. En total son 21.499.000 puestos de trabajo, contra los 20.326.000 de un año atrás. Es decir, son 1.173.000 puestos laborales más.

Pero de estos nuevos puestos laborales, la mayoría son informales, trabajadores mal pagos y carentes de derechos a jubilación, vacaciones, aguinaldo, obra social o seguros de riesgos de trabajo. Es que de los datos del INDEC surge que, en 2022, luego de la cuarentena y pandemia, más de la mitad del aumento del empleo – 605.000– son asalariados no registrados o trabajadores “en negro”. Entre los registrados el aumento fue de 297.000 trabajadores. Y en el cuentapropismo, en su mayoría informal, hubo 195.000 puestos más que en el año previo.

Finalmente, en el sector público, los puestos laborales aumentaron de 3.606.000 a 3.682.000 en 2022.

Foto ilustrativa vía Telam

Las actividades con mayor informalidad laboral

Por otra parte, hay cuatro actividades en las que los asalariados no registrados (en negro) superan a los asalariados registrados. Esto ocurre con el personal de casas particulares, en las que el 68,8% (1.107.000 trabajadores) del total de 1.610.000 puestos de trabajo, son asalariados no registrados.

Mientras que la informalidad laboral alcanza al 64,4% de los trabajadores de agricultura y ganadería, donde de los 922.000 asalariados, 594.000 no están registrados.

En la construcción hay 981.000 puestos asalariados, de los cuales el 55,9% no están registrados (son 548.000 trabajadores en negro) Y finalmente, en servicios sociales y salud privados sobre un total de 712.000 asalariados, no están registrados el 54,3%, es decir 387.000 trabajadores.

Todos estos datos oficiales que marcan el fuerte avance de la precarización y empobrecimiento de la fuerza de trabajo. Y unido al deterioro de los salarios, fue bajando el costo laboral y la participación de las remuneraciones del trabajo asalariado en el reparto de la torta.

Vale recordar que los asalariados no registrados carecen de obra social, no tienen cobertura por accidentes de trabajo y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la seguridad social. Además, este aumento fenomenal de la informalidad laboral, explica por qué al alcanzar la edad jubilatoria, los trabajadores no reúnen los 30 años de aportes para acceder a la jubilación.