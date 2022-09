Los precios mayoristas aumentaron 73,9% interanual

Supermercados mayorista. Foto: Diarios bonaerenses.

Los precios mayoristas aumentaron 8,2% en agosto de 2022 respecto del mes previo y 73,9% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 8,2% en agosto de 2022 respecto del mes previo y 73,9% interanual https://t.co/gOFPJEGT2J pic.twitter.com/kGMBonPulg — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 15, 2022

La suba del 8,2% de los Precios Mayoristas durante agosto estuvo impulsada por una suba del 9,5% en los Productos Primarios, del 7,9% en los Manufacturados, de 9,1% en los Importados, junto al 0,3% en la Energía.



En los Primarios, se destacaron las subas del 10,2 % en los productos Agropecuarios, del 15,9 % en los Pesqueros, del 6,4% en Minerales no metálicos, y del 8,2 % en Petróleo Crudo y Gas.



Entre los Manufacturados, hubo un 7,6% de incremento en Alimentos y Bebidas, del 9,6% para Textiles; 2,9% en Refinados de Petróleo; 7,9% en Químicos.



Además, aumentaron 6,4% en Caucho y plástico; 8,1% para Minerales no metálicos; 7,3% para Metálicos Básicos y 7,3% en Vehículos, entre otros.



De esta manera, en lo que va del año, los Productos Primarios aumentaron 54,5% con alza del 52,8% en Agropecuarios, 70,2% en Pesqueros; 55,5% en Petróleo Crudo y gas; y 59,8% en Minerales no metalíferos.