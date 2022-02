“Para ahorrar una persona debería ganar $100 mil y ser soltero sin hijos”, afirman

POSADAS. El contador público Horacio Ahel habló con MisionesCuatro sobre las estrategias a desplegar para proteger los ahorros y de la capacidad de ahorro en sí misma, que, según sus cálculos comienza a partir de los salarios de $100 mil, para las personas solteras y sin hijos, dependiendo del estilo de vida y la edad.

Ante la consulta de este medio, Ahel aseguró que con lo cambiante que es la cotización del dólar es recomendable apostar a los plazos fijos que no superen los 45 – 60 días. “Creo que el Banco Nación está pagando 37 – 38% de interés anual y no es que resguardas el valor de la moneda sino que perdés menos. Y este año hay una inflación estimada del 60%. Los saltos del dólar son imposibles de predecir. En 2021, te convendría haber puesto plazo fijo en pesos porque el dólar no se movió. Y este año, hay que ser muy cauto o hacer inversiones de corto plazo”, comentó Ahel sobre la dificultad de resguardar ahorros en pesos.

Con el dólar no se pierde, pero el ahorro está restringido para una minoría

“En el largo plazo, con el dólar nunca se perdió”, añadió Ahel, quien no recomendó las criptomonedas, porque “son mucho más fluctuantes” que el dólar. “Antes que eso, conviene instruirse en el mercado accionario en empresas conocidas”, dijo.

Respecto de los niveles de renta o salarios que hay que disponer para poder ahorrar, Ahel fue lapidario. “Para no ser pobre, la canasta estaba en 80 mil pesos para CABA. Una persona para tener una capacidad de ahorro importante, del 20% del sueldo, que es lo que se recomienda, tiene que cobrar 100 mil pesos mensuales y ser un soltero sin hijos”, lanzó el contador. Y aclaró que esa capacidad de ahorro con $1,2 millones de pesos al año, dependerá “del estilo de vida que tenga y de la edad”.

“Un sueldo mínimo debería estar en los $100 mil. Y lamentablemente, la mayoría de la gente no está en ese (nivel salarial)”, sentenció.