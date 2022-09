Este miércoles, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que la pobreza llegó al 36,5% en la Argentina, en el primer semestre del 2022. En tanto, en el primer semestre, la indigencia alcanzó el 8,8%.

Sobre el tema, fue consultado el Contador Público Horacio Ahel, quien al respecto declaró: “para no ser indigente, el que no cumple con las necesidades básicas, hogar, comida todos los días, está en 52.000 pesos aproximadamente. También si vemos las publicaciones, arrojó una baja del índice de pobreza de un punto, lo que demuestra que tenemos una pobreza estructural de hace más de 15 años del 35% que no podemos bajar”, explicó el profesional en diálogo con el móvil de Misiones Cuatro.

Asimismo, agregó: “la mala noticia es que la indigencia subió 8,8%, un punto más, ¿Por qué hay baja de pobreza y suba de indigencia? Porque los alimentos, una de las cuestiones que más subió e indumentaria, pega de lleno primero en el indigente y luego en los pobres, porque el indigente apenas llega a vestirse y comer”, precisó Ahel.

En relación a las decisiones que toma una familia en situaciones como estas señaló: “las familias generalmente reducen gastos superfluos, lo primero que cortarían es gaseosas, pasan a segundas marcas a tercera, pasan de artículos de limpieza de marca a los sueltos. Esparcimientos, si antes salían a cenar o pedir deliverys todas esas cuestiones las familias recortan”, declaró.

“El principal problema que tenemos es la inflación que se está agravando más”, afirmó el contador.