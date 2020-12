“Lo que Lucía me enseñó”: la carta de un médico que le practicó una cesárea a una nena violada

El terrible episodio tuvo lugar en el año 2018 en la provincia de Tucumán. Una pequeña de 11 años llamada Lucía quedó embarazada tras ser violada por su abuelastro. Si bien, en aquel momento, la madre solicitó la interrupción del embarazo de inmediato, algunos profesionales indicaron ser “objetores de conciencia”.

Por tal motivo, meses más tarde, la doctora Cecilia Ousset y el médico José Gijena tuvieron que realizarle una cesárea a la pequeña y el bebé falleció.

El caso generó la conmoción en todo el país y hubo diferentes movilizaciones con la consigna “Niñas, no madres”.

De esta manera, pocas horas antes de que en la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de legalización del aborto, el doctor Gijena publicó una carta que tituló “Lo que Lucía me enseñó”.

“Una nena de 11 años violada, no debe ser madre. Una mujer que decide abortar no debe tener más riesgo de morir por ser pobre. No me arrepiento de nada de lo que hice, de lo que dije, de lo que sostengo, es más, lo volvería a hacer. En Lucía conocí a la niña más valiente que vi en mi vida, me marcó para siempre, me enseñó que no se puede ser tibio en este tema, no se puede negar un derecho, no podemos permitir una sociedad tan desigual”, indicó.

Y concluyó: “Las muertes por abortos clandestinos son inaceptables y siguen ocurriendo. Penalizarlo no resolvió nada, empeoró las cosas porque encarcelaron a mujeres por su decisión de abortar, pero siempre las presas son pobres”.