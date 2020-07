“No se olviden de Julieta”, pidió la madre de la chica asesinada en Berabevú

SANTA FE. La madre de Julieta Delpino, la joven de 19 años asesinada en Berabevú, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de la casa de su ex novio, dijo este domingo que su hija adhería a las movilizaciones del colectivo Ni Una Menos, pero remarcó: “Pasaba en Buenos Aires y lo veíamos tan lejos… y le tocó ser la primera en este pueblo”.

“No se olviden de Julieta, cuiden a sus hijas”, dijo Fabiana Morón, madre de Julieta, visiblemente conmocionada, durante la concentración que tuvo lugar en la plaza central de Berabevú, la localidad de poco más de dos mil habitantes del departamento Caseros. “Es un pueblo en el que nos conocíamos todos, no podemos confiar en nadie más”, sentenció la mujer.

Según La Capital, gran cantidad de vecinos se acercaron esta tarde, con barbijos, a la plaza para pedir “Justicia por Julieta” entre aplausos y llantos. Luego recorrieron las calles para exigir el esclarecimiento del caso.

La palabra de la madre de la víctima

“Ese «Ni una menos» que ella tanto pregonaba, pasaba en Buenos Aires y lo veíamos tan lejos… y le tocó a ella ser la primera en el pueblo”, sentenció la mujer. También pidió “que se haga justicia y, si hay más cómplices, que aparezcan. Que se haga justicia, nada más”.

Dijo que su hija era “un amor, un sol. Era mi compañera”, y pidió: “Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia. Mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes”.

Julieta Abigail Delpino, de 19 años, había sido vista con vida por última vez el viernes a las 23, cuando salió de su trabajo para dirigirse a la casa donde vivía, en Berabevú, kilómetros al sudoeste de Rosario.

Tras un allanamiento ordenado por la fiscal de Melincué Susana Pepino, finalmente el cuerpo de fue encontrado en el domicilio de su exnovio, enterrado en el patio. Su expareja, un hombre de 28 años, fue detenido por el crimen y habría confesado su autoría.