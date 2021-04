Uno de cada cuatro jueces que fueron intimados por la Anses se jubilaron

Luego de que la ANSES intimara a que completen el trámite de retiro, uno de cada cuatro jueces, fiscales y funcionarios judiciales cumplieron con la gestión y se jubilaron. De esta forma, el 25% de las 210 carpetas presentadas en su momento por los funcionarios judiciales completaron su gestión en la ANSES y accedieron a su jubilación.





Según trascendió, ahora, el resto de los expedientes pasará a una revisión caso por caso, para definir su situación ante el organismo previsional.





Cabe recordar que la modificación del régimen previsional, dispuesta por ley 27.546 que modificó las jubilaciones de privilegio y que fue votada por amplia mayoría en el Congreso, transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la Anses la ejecución de los haberes jubilatorios de los magistrados, y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación.



Cuando la ANSES comenzó con el proceso de generar normas y resoluciones para cumplir con el trámite jubilatorio, se encontró que todavía había más de 210 magistrados que no habían concluido la gestión. Ante esa situación, y del mismo modo que se procede con los demás ciudadanos que solicitan su retiro, la ANSES comenzó en febrero de este año con el envío de intimaciones para solicitarles a los jueces que entreguen la documentación faltante o bien desestimen el trámite y continúen en funciones.



Fuentes oficiales explicaron que en esa investigación de rutina, ANSES encontró que había funcionarios judiciales con expedientes de hasta 13 años en stand by, por lo tanto, mantenían en suspenso su jubilación con los perjuicios y gastos administrativos que eso generaba al organismo.



La decisión del organismo de intimar a los funcionarios judiciales para que completen el trámite legislativo despertó la queja de los jueces y fiscales. Por caso, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) presentaron el 23 de marzo una demanda para que se declare inconstitucional la circular de la ANSES.



Por su parte, el 25 de marzo el Consejo de la Magistratura ratificó la resolución cursada por la ANSES para que los funcionarios judiciales completen la gestión o declinen del beneficio previsional y continúen en funciones, al considerar que no implica “una afectación a la independencia” de los magistrados.