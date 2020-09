Veteranos de Malvinas repudiaron los dichos del periodista Gustavo Sylvestre

POSADAS. Luis Durán, ex combatiente de Malvinas, criticó con dureza al periodista Gustavo Sylvestre por sus dichos sobre la guerra de Malvinas.

En diálogo con Misiones Cuatro, Durán expresó: Nos toca en la fibra más íntima. “No puede tratar de cobarde a un soldado que se bajó del monte y fue a dar la vida en defensa de la Patria”, manifestó.

Durán brindó detalles de su dura experiencia como combatiende de Malvinas y contó: “Nosotros salimos de Corrientes con 38 grados y llegamos a las Islas con temperaturas de 8 grados bajo cero, con el mismo equipamiento que utilizábamos en el norte del país”.

“Yo era Sargento Primero del Regimiento IV de Infantería de Monte Caseros Corrientes. Estaba casado, tenía dos hijos y estaba esperando mi tercera hija. En esa situación viajé al sur. Me tocó, cargué mi bolso y me fui. Si eso es cobarde, no sé qué será ser valiente”, sostuvo.

“El agravio fue para todos los argentinos”, señaló Lucas Ortega, Abogado de los Ex Combatientes, en diálogo con Misiones Cuatro.

Ortega contó que se están remitiendo cartas documentos, “Entendemos que los responsables del daño moral ocasionado a nuestros veteranos de guerra son: el experimentado periodista Gustavo Sylvestre y el Canal C5N”, indicó.