Modo Economía: los desafíos de la nueva etapa de cuarentena

El dato clave fue difundido por la Confederación Económica de Misiones (CEM) que indica que la provincia se encuentra con el 88% de su actividad económica frenada a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno nacional.



De acuerdo al informe, solo el 37% de las empresas pudo pagar los salarios del mes de marzo en su totalidad.



El mismo documento señala que el 41% de los empresarios pudo afrontar de manera parcial el pago de salarios y que el 22% restante no pudo pagar el mes a sus trabajadores. Escalofriante.



Desde la CEM señalaron que el 91% de los encuestados no tuvo acceso a las líneas bancarias instrumentadas por el gobierno nacional como ayuda para superar la crisis generada por la pandemia.



Pero es drama no termina ahí, más si se analizan los datos y las finanzas de la provincia y los municipios.



Según publicaciones oficiales, el propio gobernador, Oscar Herrera Ahuad, dijo el fin de semana que la coparticipación ya cayó 25% y proporción similar varió la recaudación de Misiones. Otra vez, se avizora un panorama poco optimista si la situación se extiende demasiado.



Si bien, Misiones por el momento no pareciera tener mayores inconvenientes a la hora del pago de los salarios, no es descabellado pensar que las arcas del Estado ya se empiezan a resentir porque además, se debe atender la situación sanitaria y asistir a los sectores más afectados económicamente por la pandemia.



Esta nueva etapa de cuarentena trae nuevos desafíos impostergables a los que cuanto antes deben atenderse, para evitar mayores dramas sociales.

Eduardo Pérez para Misiones Cuatro