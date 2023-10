Rescataron a un ciervo atrapado en un desagüe de Posadas

En Posadas, sobre las avenidas Jauretche y Av. Tambor de Tacuarí, a través del sistema de emergencias 911, se conoció sobre la presencia de un ciervo Axis el cual estaba atrapado en un canal de agua y desagüe.

Por ello, agentes de la Dirección Defensa del Medio Ambiente, en coordinación con el personal del Ministerio de Ecología, después de horas de arduo trabajo, rescataron al ciervo axis que fue trasladado al centro de rescate y rehabilitación “El Puma” en buen estado, a pesar del estrés sufrido durante el procedimiento.

Evalúan medidas de captura y reubicación de la especie

Alan Benítez Vortisch, Subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de Ecología, habló con el MCN edición central, que se emite por MisionesCuatro, de la presencia de ciervos axis en la provincia.

“Queremos hacer un abordaje serio, integral, que podamos conformar una mesa interinstitucional donde podamos dialogar y consensuar cómo vamos a encaminar esta situación”, explicó.

Por otra parte, en caso de que algún vecino encuentre un ciervo axis, dijo que la manera correcta de accionar es la siguiente: “no asustarlo, no espantarlo, no rodearlos con perros, simplemente no intervenir en su camino, tratar de no perturbarlo. Contactar a la Policía, a la División de Defensa y Protección Ambiental de la Policía de Misiones o al Ministerio de Ecología a línea ‘ecología te escucha’, que está bastante cargada, pero vamos a ver si podemos generar alguna otra línea con la particularidad de determinadas cuestiones, para poder tener dos líneas disponibles”, afirmó.