Secuestran y desvalijan a un tachero posadeño

POSADAS. Violento secuestro y robo ocurrido durante la madrugada de este meircoles en perjuicio de un trabajador del volante.

Se trata de Miguel Alberto Herrera, un chofer de una empresa de taxis de la ciudad que contó a MisionesCuatro la violenta experiencia en la que terminó secuestrado por tres jóvenes que fingieron un viaje al barrio San Onofre.

“Me dijeron que estaban cansados de caminar y querían ir cerquita. Me hicieron entrar cinco cuadras al barrio San Onofre, me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron quédate quieto no te muevas”, contó Herrera a MisionesCuatro.

El tachero los hizo subir a los tres pasajeros en el asiento trasero del auto, una vez dentro del mencionado barrio lo obligaron a bajar, uno de los delincuentes tomó el volante y lo sentaron en la parte trasera del auto donde uno de los ladrones lo tuvo encañonado durante poco más de dos horas. “Me ataron las manos con precinto y me encapucharon para que no los reconozcan”.

La victima comentó que, por el acento de los delincuentes, puede estimar que se tratan de jóvenes posadeños. Además, contó que al parecer no estaban drogados, pero si habrían actuado bajos los efectos de drogas.

Herrera fue abandonado a la altura de la Usina de EMSA, atrás del autódromo de Posadas. Según comentó se llevaron una suma de 12 mil pesos que tenía en el auto, tarjetas, documentos, carnet de conducir, celulares, la rueda de auxilio, batería y matafuegos.