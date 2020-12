Alberto Fernández tras los dichos de Cristina: “Nada nos va a separar”

Foto: Télam

Luego de las declaraciones de la vicepresidenta este viernes-quien marcó las prioridades que debe asumir el Gobierno el próximo año-este sábado, Alberto Fernández aseguró que el propósito del acto que compartió en el acto realizado en La Plata con Cristina Kirchner fue “disipar dudas” y “terminar con lo que intentan instalar” sobre una supuesta ruptura en el vínculo entre ambos.

En una entrevista radial, Fernández profundizó: “Si hablo con Cristina, los diarios dicen que soy un títere, que hago lo que me manda; si no hablo, hay una crisis institucional, estamos peleados, no funciona. No sé qué quieren. Hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace muchísimos años. Fue muy feo estar peleado con ella: me sentí mal esos años. Nada va a quebrar mi amistad con ella: ni aunque ella lo dispusiera”.

“Vivimos en los últimos meses un debate inusual: pasamos de que Cristina se metía en todo a que no me hablaba. Le agradezco siempre la confianza que depositó en mí y no la voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron”, añadió.

El primer mandatario se definió como un “kirchnerista crítico” y, aunque sin nombrarlo, siguió la línea de cuestionamientos a su antecesor, Mauricio Macri. “Desde hace unos años estamos viviendo, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, de los que no vienen de la política, como si venir desde la política fuese un hecho contaminante: yo me reivindico como político, reivindico a la política. Los no políticos nos han dejado unos resultados horribles”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner junto a Kicillof, Massa, Magario y Máximo Kirchner en el acto en el estadio Único La Plata. (Foto: NA)

“Los ministros que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo”

Las declaraciones de la vicepresidenta en el acto que compartió con Fernández causaron revuelo y marcó las prioridades que debe asumir el Gobierno el próximo año.

Manifestó que “Los ministros que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo”.

Otro de los mensajes que lanzó fue: “necesitamos ministros, ministras, legisladores y legisladoras para defender definitivamente los intereses del pueblo”.