Análisis político del banderazo #12O

Banderazo en Posadas, 12 de octubre

POSADAS. Eduardo Reina mencionó “dos problemas” que tiene el gobierno nacional, uno, es que “el gobierno parece que tuviera tres años de gestión no 10 meses”, precisó el consultor político.

“El segundo problema, por soberbia o por lo de siempre, nadie reconoce nada, es el mismo gobierno de Macri en el kirchnerismo en ese aspecto, porque a Macri también le mandaron señales”, añadió.

Por otra parte, nombró las consecuencias de la pandemia en el país: “aunque el gobierno no lo diga van a haber cambios. Va a haber un relanzamiento del gobierno, este hecho de apertura de la pandemia que ellos nunca pensaron que les iba a salir tan mal. En definitiva, haber parado un país, para cuidarnos, termina abriendo en un momento donde la pandemia está en su mayor índice de contagios y de muertes. Me parece que no es cuidarnos”, declaró Reina.

“Lo que tenemos que diferenciar muy bien acá es, que la pandemia nos llega porque les llega al mundo, y la cuarentena impone el gobierno. La pandemia existe, pero los medios para superar la pandemia lo eligió el gobierno”, manifestó.