Cáceres: “Estamos a las puertas de otro conflicto como el de la 125”

POSADAS. “Este gobierno se apropia de una empresa, sin saber qué va a hacer. Le dicen salvataje pero los platos rotos los va a pagar el pueblo”, bramó el productor ganadero Pablo Cáceres, ex titular de la Sociedad Rural de Misiones, quien tuvo ásperas palabras para la intervención y expropiación del Grupo Vicentín, por parte del gobierno nacional.

“Expropiar es una cosa. Pero hay que tener la plata suficiente para pagar a los acreedores y para seguir comprando insumos para la producción”, recalcó el ganadero, en diálogo con MisionesCuatro esta tarde. La empresa Vicentín “es de una familia que hace 90 años está en la producción, no sólo tienen granos, tienen el frigorífico Fríar. Es una empresa con 90 años de antigüedad y estos payasos no pueden poner a un CEO que es un funcionario público y no sabe lo que es cosechar en el campo u ordeñar una vaca”, fustigó.

“Estos tipos no saben nada. Lo hacen porque tienen una política izquierdista y perjudican a todo el arco productivo. No tienen ningún plan económico. El Estado no fue creado para expropiar o administrar empresas. A un estadista no se le ocurre este tipo de cosas. El Campo hoy está en estado de alerta”, sentenció el productor.

Para Cáceres, la intervención de Vicentín por medio del DNU que declara a la actividad cerealera de “soberanía alimentaria” y el proyecto de expropiación, “va a perjudicar a la producción. Estamos a las puertas de otro conflicto como el de la 125. Vamos a eso, o a algo peor”, sentenció.

“Todos los insumos están dolarizados y quien va a querer invertir en el campo si no sabés si te van a expropiar”, agregó.

Consultado al respecto, Cáceres no dudó en afirmar que “va a haber una competencia totalmente desleal”, entre la empresa estatizada y otras de la agroindustria. Vicentín “es la sexta empresa a nivel de exportación, trajo el 20% de los dólares que entraron al país (). Quieren hacer como lo que hicieron con Ciccone, y van por más. Van por Sancor”, advirtió el ganadero sobre la empresa láctea, también en crisis.

Por otra parte, Cáceres también llamó la atención sobre cómo protege el gobierno kirchnerista a las firmas de los empresarios alineados con el proyecto “nacional y popular”. “La empresas de Cristóbal López superan ampliamente el valor de Vicentín”, expresó. Y al plantear el motivo por el que no expropiaron al Grupo de Cristóbal, dijo: “Lo que pasa es que son amigos. La familia Vicentín se enteró por los medios. Y ahora van a la justicia”, anticipó.

Asimismo, Cáceres alertó sobre una posible injerencia del gobierno sobre la industria yerbatera, a través de esta expropiación del Grupo Vicentín. “Van a ir por la yerbatera”, concluyó.