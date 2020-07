Cavallo: “No entraría ni loco a ser ministro de este gobierno”

Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Economía, opinó sobre la situación económica, el manejo de la deuda, la imposibilidad de una convertibilidad, el tipo de cambio, Vicentin, Alberto Fernández, la comparación de Macri con Menem y el futuro de la oposición en el Encuentro Multisectorial vía zoom del Foro Empresario Argentino.

“Un país que no consigue financiamiento de manera externa o interna, a niveles normales, no puede financiar un proceso productivo eficaz con bienes y servicios accesibles que permitan un crecimiento sostenido de la economía”, manifestó Cavallo, en una entrevista con el periodista Eduardo Serenellini. Y aseguró que “enfrentar a los acreedores, después de haberles solicitado crédito y después de hacer un gran esfuerzo para cumplir con ellos endeudándonos con el FMI, es un gran error”.

“No es posible pensar en una convertibilidad porque necesitaríamos un tipo de cambio de $150 o $160”, explicó el ex ministro de economía y aclaró que “lo único que se puede hacer es que funcione un mercado cambiario totalmente libre para todas las transacciones, como transferencias o atesoramiento, mientras que en el mercado oficial se limite a las importaciones y exportaciones”.

“Que se instalen controles de precios en este momento es absurdo y también lo es obligar a las industrias de alimentos que trabajen a su máxima capacidad con independencia de si consiguen o no los insumos o que la gente vaya o no a trabajar”, subrayó el economista y añadió que “ligar el subsidio para pagar parte de los sueldos a que las empresas mantengan el personal está bien pero prohibir el despido es una medida inconducente, lo que el gobierno tiene que hacer es darle la mayor flexibilidad y facilidad a todas las empresas del sector privado para que encuentren la solución a sus problemas y puedan continuar su actividad”.

“Crear dudas respecto a si va a funcionar o no el mecanismo de la convocatoria de acreedores, en un momento donde muchas empresas se van a presentar, es un pecado mortal para la economía”, exclamó el ex diputado y sumó que “cuando se habla de expropiación o intervención muchas empresas van a tratar de no llegar a la convocatoria de acreedores y pueden terminar directamente en la quiebra”.

“Fernández tiene consejeros, como Verbitsky y Lozano; personas como Heller, un nostálgico del partido comunista o Leopoldo Moreau, quien se declaraba bastión del radicalismo, que quieren una economía con un control total del Estado», relató Cavallo y agregó que «no sé quién es hoy Alberto Fernández, yo lo conocía y era bastante sensato, ahora es completamente diferente y no entiendo el sentido político pero todavía hay posibilidades de que abra los ojos y no siga cometiendo errores”.

“A Macri le faltó capacidad y coraje, algunos lo comparaban con Carlos Menem pero Menem tenía sentido común, inteligencia y una habilidad política infinitamente superior pero hay que reconocer que Macri generó una buena imagen en el exterior cuando Alberto está haciendo todo lo contrario”, opinó el ex ministro de economía y apuntó que “Macri no controló bien la economía porque no tenía gente adecuada ni tenía capacidad para hacerlo”.

Por otro lado, el economista afirmó: “cuando termine la cuarentena se va a imponer un sinceramiento de la economía y se va a producir una aceleración inflacionaria”.

“Néstor (Kirchner) era más pragmático e inteligente que Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández) aunque se encontró con una marcha económica mundial que lo favoreció y se dio lujos como no tener un equipo económico”, destacó Domingo Cavallo y sentenció que “el que más me gusta de la oposición es Pichetto, es el dirigente más parecido a Menem, un hombre con gran sentido común y sensatez”.

Fuente: www.eduardoserenellini.com