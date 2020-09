Cinco policías “no pueden” brindar seguridad “a todo Miguel Lanús”, alertan

POSADAS. Los asaltos en la calle, hurtos, ataque de motochorros, ingreso a viviendas con fines de robo y otros delitos están aumentando en el barrio de Miguel Lanús, según revelaron residentes de la zona, que piden más uniformados y más recursos para la comisaría jurisdiccional.

En diálogo con MisionesCuatro, Carlos Aranda consideró que los hechos de inseguridad, van en crecimiento “debido a la situación” de la pandemia del coronavirus, “el parate de los trabajadores y de la delincuencia que hace inteligencia para elegir a quien tocar. Evidentemente es así, porque los robos cada vez se acentúan más”, alertó.

“Se mejoró servicios públicos y alumbrado. Pero no estamos teniendo respuestas del área del Ministerio de Gobierno”, advirtió el vecino, quien aclaró que no cuestiona a los policías que están trabajando en la jurisdicción. “Cinco tipos no pueden contener a toda una población grande como es Miguel Lanús”, subrayó Aranda.

En esta línea, Aranda enfatizó que los vecinos del barrio reclaman “que aumenten el personal policial. Que les den equipamiento, que les asistan y que (los policías) estén en el momento (del llamado) No (que lleguen) con el hecho consumado, con la persona llorando y los bienes perdidos. O con una persona lastimada por un (teléfono) celular”, bramó el vecino.

Consultado al respecto, Aranda confió que están viendo varios tipos de robos diferentes en Miguel Lanús. “Te saltan el muro o te revientan la reja. Pasan y si encuentran la puerta cerrada, te revientan la puerta. Entran, roban lo que pueden y se van. Hay algunas cosas que se recuperan, pero el daño queda hecho”, precisó.

“Hay motochorros. Andan entre dos en motos, ven al que tiene celular se baja uno y los manotea. O retuercen a la que lleva una cartera. A los pibes que se van al balneario, les manotean los celulares”, acotó Aranda, sobre la modalidad de los asaltos callejeros.

Sobre el final, Aranda admitió que muchas de las víctimas no realizan las denuncias correspondientes, lo que consideró un error. Sin embargo, admitió que es entendible porque la población descree de los resultados de las denuncias ante la policía. “Es comprensible no hacer la denuncia porque la gente ya está descreída de los resultados. Y es un error. Necesitamos que se hagan las denuncias. Así le damos pie al ministro de Gobierno (Marcelo Pérez) sobre esto que está sucediendo”, remató.