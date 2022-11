Cristina Kirchner vuelve a declarar en el juicio de la obra pública

BUENOS AIRES. La Vicepresidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, volverá a estar presente en el juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, la conocida Causa Vialidad, en la que enfrenta cargos por asociación ilícita, incumplimiento de deberes y defraudación al Estado y un pedido de condena de 12 años de prisión con inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos.

Será el martes a las 9.30 horas para la audiencia en la que Cristina podrá hablar por última vez frente a los jueces antes del veredicto. Según publicó Infobae, cuando finalicen de hablar los acusados, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el cronograma final del proceso, lo que incluye la fecha del veredicto que será marcada con rojo por la política y la justicia y que con seguridad será en la primera quincena de diciembre.

Mientras las audiencias de últimas palabras se desarrollan, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso están trabajando en el veredicto. “Ya empezaron a hablar de la resolución”, le dijo a Infobae una fuente que conoce de cerca el trabajo del tribunal. Pero además comenzaron a delinear la organización del día clave: cómo será la modalidad, la seguridad en el edificio de Comodoro Py y una posible explicación pública de la decisión.

Jueces Basso, Gorini y Gimenez Uriburu (de der. a izq.) del TOF 2

Cabe recordar que el juicio que comenzó en mayo de 2019 entró en su etapa final. Finalizó la prueba y los alegatos. Por lo que comenzó la etapa de las palabras finales. Es el momento en el que los acusados pueden o no hablar por última vez antes del veredicto.

Vale subrayar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados. Y solicitaron la pena de 12 años de prisión con inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos para la Vicepresidente Cristina Kirchner.

En ese marco, el viernes empezaron a realizar su descargo final, cinco de los acusados. Entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales imputados por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Es decir, en los gobiernos de Néstor –amigo personal de Báez– y de Cristina Kirchner.

La segunda audiencia será el martes. Podrán hablar Cristina de Kirchner, el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y el ex secretario de Obras Públicas José López. La vice no tiene que ir a Comodoro Py, ya que la audiencia será por videoconferencia.

Acusados en la Causa Vialidad

En caso de aceptar hacerlo, será la tercera vez que Cristina de Kirchner hable en este juicio por corrupción. La primera vez fue en diciembre de 2019 durante su indagatoria. Y la segunda en septiembre pasado cuando lo hizo en los alegatos de su defensa. Siempre criticó la causa y denunció una persecución política en su contra.

“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo en su indagatoria, parafraseando a Fidel Castro, quien tituló “La historia me absolverá” su alegato de autodefensa en el juicio en su contra iniciado el 16 de octubre de 1953 por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en las ciudades cubanas de Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente.

Una vez que los acusados terminen de hablar, el TOF 2 va a dar el cronograma final. Restan las últimas palabras de cuatro acusados que podrían hacerse en dos audiencias. Es una de las definiciones que deben dar los jueces. Lo que es casi una certeza es que el martes los magistrados darán todo el cronograma. En otras palabras, darán a conocer la fecha del veredicto.

Máximo Kirchner y José López

Si bien esa fecha no está definida, se entiende que será entre la primera y la segunda semana de diciembre. En principio no más allá de eso. De acuerdo con Infobae, los jueces aprovecharon este tiempo de últimas palabras para ir delineando su resolución final. Cuando pongan una fecha de veredicto es porque la decisión está casi tomada.

Por su puesto, los argumentos del veredicto, no se conocerán el día en que el TOF 2 comunique su decisión a los acusados y a la sociedad en su conjunto. Los fundamentos de una condena o absolución, serán presentados por los jueces el año entrante. Es que el Código Penal permite en los juicios que duren más de seis meses que los fundamentos se conozcan 40 días hábiles después del veredicto.

En consecuencia, los argumentos se conocerían en Marzo, después de la feria judicial.

Ruta inconclusa en Santa Cruz

El TOF 2 daría un resumen acotado de los argumentos del veredicto

Dada la magnitud pública e institucional del caso, los jueces analizan dar a conocer públicamente un resumen acotado, con los lineamientos centrales de su decisión. Es un tema que están analizando en el TOF 2. No es algo habitual, pero en casos relevantes, otros tribunales también dieron síntesis de los argumentos.

Así ocurrió cuando el Tribunal Oral Criminal 21 condenó al sindicalista José Pedraza por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En ese caso no dieron un parte escrito, sino que la explicación la hizo de manera oral el juez Horacio Días en la audiencia en la que se leyó el veredicto.

En el TOF 2 consideran que lo más conveniente es que el veredicto se comunique por la plataforma Zoom, como se viene desarrollando el proceso, porque se evita el megaoperativo de seguridad que se necesitaría para que Cristina Kirchner acuda a los tribunales de Comodoro Py. Y porque si el veredicto es una condena es mejor escucharla por videoconferencia que de manera presencial. A este respecto, vale subrayar que ninguna de las defensas pidió que el veredicto se dicte de forma presencial. Es lo que solicitaría una defensa que confía en un fallo absolutorio.

El Fiscal Diego Luciani y la Vicepresidente Cristina Kirchner

La causa por el direccionamiento de 51 obras públicas y el pedido de Luciani: “Es corrupción o justicia”

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, acusó el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta, Luciani solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre los principales acusados.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, había dicho Luciani en su última audiencia de alegatos, con una reminiscencia al alegato del fallecido fiscal Julio Strassera, en su pedido de condena contra los jefes militares de las Juntas, en el juicio por los delitos de Lesa Humanidad que cometieron durante la última dictadura cívico – militar, entre 1976 y 1983.