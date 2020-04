Cuarentena: Controles de frontera y sin transporte en Misiones

El primer mandatario provincial se refirió a la reunión que mantuvo por videconferencia con el presidente Alberto Fernández y comentó que uno de los pedidos fue que no se abran las fronteras principalmente, que por este tiempo, no opere el transporte aéreo y el interprovincial de colectivos. “Colectivos de larga distancia no y los de intermedia vamos a evaluar”, declaró el gobernador.



También, pidió atender la caída del fondo especial del tabaco, porque se va a sentir fuerte en los colonos misioneros y el fondo tareferos, que nación dejó de enviar a la provincia hace dos años.

En el diálogo con Fernández, pidió que cuando termine el aislamiento los pasos fronterizos se mantengan cerrados, sobre todo los “pasos secos” con Brasil.

Además, Herrera Ahuad dijo que una vez que se levante la cuarentena van a seguir con controles rigurosos, a choferes de camiones de transporte de alimentos y, en especial, a quienes llegan de las provincias que tienen riesgo, ya que en Misiones “no tenemos circulación viral”.

Consultado sobre la situación de la provincia expresó: “estamos bien pero en una pandemia nunca se sabe, hemos duplicado las camas, las de unidad crítica superan las 200 en sector público y privado”.

La economía en tiempos de cuarentena

Por otra parte, el gobernador dijo que “en abril va a caer 30 por ciento de la coparticipación federal” y que la el fondo fiduciario permitirá que las provincia tome un crédito para solventar los gastos.