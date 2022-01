Designaron a la menemista Claudia Bello como directora de ARSAT

BUENOS AIRES. La Jefatura de Gabinete que conduce el ministro Juan Manzur, presentó este miércoles la designación de Claudia Elena Bello, ex funcionaria durante la presidencia de Carlos Menem, como Directora Nacional de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, conocida como ARSAT.

Durante su paso por la gestión pública, Bello fue procesada por contrataciones irregulares en el “Efecto Y2K”. La Justicia la investigo por haber adjudicado en forma directa, sin licitación, contratos por nueve millones de dólares para la campaña de prevención a posibles daños en las computadoras por la llegada del año 2000.

El llamado efecto 2000 amenazaba con que una vez iniciado el año, al tener las fechas registradas con dos cifras, las computadoras interpretarían al 00 como 1900. En consecuencia, los bancos perderían la información de sus clientes, y las empresas telefónicas y de servicios esenciales sufrirían graves problemas de interpretación de información.

Según La Nación, los delitos que se le imputaron fueron incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Pero luego de 12 años, la Justicia decidió absolverla, por prescripción de la causa.

Cercana a Béliz, Scioli y Manzur

Cercana a Béliz y Scioli, a la ex funcionaria que protagonizó escándalos judiciales la designaron como directora del ARSAT a través de la Resolución 17 publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur. El documento nombra a Jorge Neme como representante del Estado en la empresa satelital. Neme es la mano derecha de Manzur en la Jefatura de Gabinete.

En el anexo de la resolución se establece que Bello será designada como directora en la asamblea de accionistas de Arsat a realizarse este miércoles.

Según el portal LPO, su designación ya generó críticas de algunos dirigentes del oficialismo. Uno de los que cuestionó el nombramiento es el ex coordinador nacional de la TDA, Osvaldo Nemirovsci. “El posible nombramiento de Claudia Bello como directora de ArSat ofende la experiencia, militancia, honestidad, convicción de cientos de compañeros ‘duchos’ en el tema y que están en su casa. No lo hagan!”, escribió el ex funcionario.

La trayectoria de Bello

Durante el gobierno de Carlos Menem, Bello ocupó distintos cargos de segunda línea. Y llegó a ser interventora federal en la provincia de Corrientes. Sin embargo, se hizo conocida por distintos escándalos judiciales por los que nunca fue condenada. El más conocido, fueron las citadas contrataciones directas del caso “Efecto Y2K”.

Bello fue muy cercana al actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, a quien conoce desde la década del 90 cuando ambos fueron funcionarios de Menem. La ex funcionaria también tuvo vinculación con Daniel Scioli. Durante los 90 Bello fue presidente del PJ porteño, donde siempre tuvo incidencia Alberto Fernández.