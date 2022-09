Investigan la actuación de los custodios de Cristina

BUENOS AIRES. Las cámaras de seguridad de la zona y el teléfono celular del acusado del atentado, Fernando Sabag Montiel, son algunos de los elementos que analiza por estas horas la justicia federal para esclarecer las circunstancias del intento de homicidio que sufrió la Vicepresidente Cristina Kirchner anoche, en la puerta de su casa en el barrio de Recoleta.

Según publicó La Nación este viernes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo estuvieron esta mañana en el departamento de la Vicepresidente y le tomaron declaración testimonial en el marco de este expediente, que está caratulado como “tentativa de homicidio agravado”.

En tanto, la responsabilidad de los policías que custodian a Cristina Kirchner también está bajo la lupa. Aunque, por ahora, el único imputado es el brasileño Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola frente al rostro de la Vicepresidente, en una clara y evidente falla en el operativo de seguridad. Según fuentes judiciales, sólo Sabag Montiel está imputado.

El subsecretario Mena estuvo con CFK en Comodoro Py

En ese marco investigativo, Capuchetti y Rívolo volvieron a los tribunales de Comodoro Py.

Según el mencionado diario, el dirigente kirchnerista y Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, el policía federal Diego Carbone, estuvieron en Comodoro Py en la mañana de este viernes. Mena estuvo más de dos horas en los tribunales y habló con Capuchetti sobre la investigación. Después, el funcionario acompañó a Cristina Kirchner durante su declaración.

Si bien el peritaje sobre el arma todavía no está terminado, una fuente de la investigación confirmó que el arma, una Bersa 32, estaba apta para el disparo. La bala no salió –se especula- porque no estaba en la recámara, posiblemente por impericia del atacante.

De acuerdo con lo que se conoció de la causa por el intento de homicidio agravado, Rívolo y Capuchetti ordenaron sus primeras medidas de prueba durante la madrugada del jueves, escasas horas después del ataque.

En lo que va de la jornada, declararon como testigos miembros de la Policía Federal Argentina (PFA), la fuerza que tiene a su cargo la custodia de la vicepresidenta. También lo hicieron ocho civiles, que son militantes. Estaban anoche en la esquina de Juncal y Uruguay cuando Fernando Andrés Sabag Montiel le apuntó con un arma a la cabeza a la vicepresidenta.

El allanamiento en la casa del perpetrador del ataque

Asimismo, la jueza Capuchetti estuvo a primera hora del día en el lugar y ordenó el allanamiento en la casa del acusado.

Además, el celular que le secuestraron a Sabag es un Samsung modelo A13, que fue exitosamente abierto. Esto es los funcionarios judiciales extrajeron datos del teléfono, los cuales serán analizados. Entre las 3 de la mañana y las 12 del mediodía declararon unos 30 testigos.

En tanto, la PFA secuestró en el domicilio de Sabag 100 balas calibre 9 milímetros. Esta mañana, el acusado tuvo una reunión con el defensor público Juan Martín Hermida, que lo representará en esta causa. Hasta su detención, Sabag, nacido en Brasil, vivía en una habitación que alquilaba en el barrio de San Martín. Será indagado por la jueza, pero por el momento sigue detenido en la sede policial de Cavia 3350.