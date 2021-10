Jorge Rial figura en los “Pandora Papers”: controló una sociedad offshore en Islas Vírgenes

Jorge Rial está en boca de todos luego de que saliera a la luz que aparece en los Pandora Papers, el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre paraísos fiscales. Allí se evidencia que controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes, que se creó para operar cuentas bancarias con un portfolio de inversiones, según detalla en formulario.

El periodista figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited, junto a sus dos hijas, entre 2012 y 2016. También se sumó el nombre de Luis Ventura, a quien le había dado un poder amplio para tomar decisiones, informó el portal TN

El conductor acudió al estudio Trident Trust para abrir la sociedad offshore. Narciso Muñoz, un empleado del banco Barclays de Miami, fue quien firmó y completó los papeles. En el documento se registró que sus ingresos provenían de su salario como conductor de TV. En aquel entonces aún era empleado de América.

Esa época también coincidió con su separación de Silvia D’Auro, con quien adoptó a Morena y Rocío. Sin embargo, desde su entorno aseguraron que su operatoria no tuvo nada que ver con el divorcio y la división de bienes.

La investigación periodística expuso a varios cantantes. Qué pasó con el yate de Luis Miguel.

El círculo íntimo de Jorge Rial confirmó su control en la sociedad, aunque aclararon que luego exteriorizó los activos ante las autoridades argentinas durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera”, señalaron.